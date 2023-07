Eind 2022 kwam zijn Formule 1-avontuur ten einde na het vroegtijdig ontbinden van zijn contract bij McLaren, maar dit weekend is Daniel Ricciardo weer van de partij. Tijdens de elfde ronde van het F1-seizoen 2023 op de Hungaroring stapt de goedlachse Australiër voor het eerst in bij AlphaTauri, het team dat hij eerder in 2012 en 2013 diende toen het nog Toro Rosso heette. Hij is tot het einde van het seizoen aangesteld als de vervanger van Nyck de Vries, die twee dagen na de Britse Grand Prix werd ontslagen door de Italiaanse formatie.

Voor De Vries is zijn avontuur bij AlphaTauri na tien races dus al afgelopen. De Fries heeft zodoende hardhandig kennisgemaakt met de harde werkwijze van Red Bull en Helmut Marko. Enerzijds voelt Ricciardo iets van medelijden met De Vries, anderzijds vindt hij ook dat zijn voorganger volwassen genoeg is om te weten dat F1 een harde sport is. "Na wat ik het laatste jaar heb doorgemaakt, nu ik wat volwassener ben en weet hoe de sport in elkaar zit, voel je zeker mee met andere coureurs. We hebben hier ons hele leven voor gewerkt, dus dit is zo'n moment dat ik meeleef met Nyck", vertelt Ricciardo in Hongarije. "Maar hoewel hij niet veel ervaring in de Formule 1 had, had hij wel veel ervaring in de autosport in algemene zin. Hij is achter in de twintig, dus ik denk dat hij volwassen genoeg is om de sport te begrijpen."

Met de invalbeurt bij Williams tijdens de Italiaanse GP van 2022 blijft de teller voor De Vries vooralsnog steken op elf Grands Prix. Toch denkt Ricciardo niet dat de F1-loopbaan van de Nederlander meteen afgelopen is. "En als hij alsnog wil slagen, denk ik dat hij op kan staan en dat voor elkaar kan krijgen. Kijk naar mij: een jaar geleden wist ik niet of ik ooit nog in een Formule 1-auto zou racen. En een jaar later sta ik hier", haalt Ricciardo zijn eigen situatie nog eens aan. "Dus als hij het wil, moet hij zijn koppie niet laten hangen. Zoals met alles in het leven geldt, draait het om hoe je opstaat zodra je tegen het canvas gaat. Ik wens hem het beste en als ik hem ooit weer op de grid zie, dan race ik met plezier tegen hem."