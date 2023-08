Bij zijn AlphaTauri-debuut in Hongarije maakte Daniel Ricciardo nog indruk door teamgenoot Yuki Tsunoda te verslaan in de kwalificatie en de race, maar in België was de snelheid ver te zoeken. De goedlachse Australiër werd, net als de rest van het veld, niet geholpen door het sprintformat en de regen, waardoor er weinig nuttige informatie verzameld kon worden in de eerste en enige vrije training van het weekend. In de kwalificatie van vrijdag leek hij door te gaan naar Q2, maar vanwege het overschrijden van track limits in Eau Rouge verloor hij zijn snelste tijd en eindigde hij op de teleurstellende negentiende plaats voor de Grand Prix van België.

In de sprintrace reed hij nog wel de top-tien binnen op een natte baan, maar op het droge Spa-Francorchamps zat er voor Ricciardo op zondag niets meer in dan een vrij anonieme race. Hij boekte in de beginfase wel wat vooruitgang, maar sloot de dag als zestiende af terwijl teamgenoot Tsunoda een punt pakte met de tiende plaats. Ricciardo gaf na afloop van de race aan dat hij last had van een gebrek aan grip aan de voorkant van de AT04. "Ik voelde me beperkt wat betreft het tempo", zei Ricciardo op een vraag van Motorsport.com. "Zelfs in vrije lucht worstelde ik enorm." Hij legt uit dat hij met name in de tweede sector en de snelle bochten worstelde met de voorkant van de bolide. "Het was waarschijnlijk niet zo dat we niet in staat waren om de banden op temperatuur te krijgen, maar we produceerden waarschijnlijk gewoon niet genoeg grip. Toen gleed ik en oververhitten [de banden] echt snel."

Ricciardo heeft het gevoel dat de rest van het veld meer uit de banden wist te halen dan hij in de AlphaTauri. "Ik werd toen ook ingehaald, terwijl we allemaal op verse banden reden. Toen het allemaal een beetje ging liggen, had ik een iets beter tempo, maar zat ik vast achter hen. We weten ook dat dat natuurlijk niet goed is voor de banden, dus het was een beetje een lastige race." Hij wil echter niet 'te ontmoedigd' raken door dit resultaat. "Het was onze enige droge sessie van het hele weekend, het had dus iets makkelijks met de afstelling kunnen zijn geweest. We zijn de verkeerde kant opgegaan. Ik had alleen gehoopt dat ik wat meer had kunnen aanvallen."

Veel te leren

Het circuit van Spa-Francorchamps legde volgens Ricciardo wel de zwakheden van de AT04 bloot, waar dat op de Hungaroring nog wat gemaskeerd werd. "Het voelde alsof de auto niet echt wilde. Zelfs voor de hoeveelheid downforce en met nieuwe banden wisten we niet het uiterste eruit te halen. Ik voelde niet echt de 'bite'. We moeten zien te begrijpen waar het aan ontbrak." De vervanger van Nyck de Vries had het gevoel dat het racetempo 'behoorlijk langzaam' was. "Al dit soort dingen dragen eraan bij. Het draait om het leren. Ik zal zoals altijd hard voor mijzelf zijn, maar ik moet ook niet alles verwachten op dit moment. Het draait om leren, maar hopelijk krijgen we wat meer antwoorden."

Ricciardo erkent dat een gebrek aan kennis van de auto en de Pirelli-banden een factor was in de Grand Prix van België. "Ik weet dat dat een klein beetje meespeelt, maar ik heb nog steeds het gevoel dat we een klein beetje misten. Het is een beetje van beide. Dat gezegd hebbende ben ik blij dat ik weer een raceafstand gereden heb. Ik heb veel te leren en ik heb veel feedback voor het team. Ik zag dat Yuki tiende was, dus het lijkt erop dat hij een degelijke race had. Ik zal proberen om daar ook wat van te leren", besluit de coureur uit Perth.