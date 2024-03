Ricciardo niet bezig met Red Bull F1-zitje: "Weet wat ik moet doen"

Vorig jaar keerde Daniel Ricciardo eerder dan verwacht terug op de Formule 1-grid. Hij was de vervanger van Nyck de Vries na een bandentest op Silverstone met Red Bull Racing, waar hij genoeg indruk maakte. Sindsdien heeft Ricciardo er geen geheim van gemaakt dat hij droomt van een terugkeer naar het topteam, maar vooralsnog wil het nog niet helemaal vlotten bij RB F1 Team, waar teamgenoot Yuki Tsunoda voor genoeg uitdaging zorgt. Voorafgaand aan zijn thuisrace in Australië geeft Ricciardo aan dat hij weet wat zijn positie binnen het team is.

"Ik weet dat er mogelijk wat dingen kunnen gebeuren als ik het echt goed doe", zegt Ricciardo. "Maar dat is ook meteen alles wat je weet." Volgens hem is het daarom niet heel anders dan als hij voor een ander team had gereden. "Voor welk team je dan ook rijdt, als je een erg sterk seizoen hebt kan dat tot iets heel anders leiden of je huidige positie versterken. Het is altijd ons doel om ons best te doen. Voor mij is het doel om zo goed mogelijk in deze auto te rijden. Nu ik weer in de auto stap, kijk ik absoluut niet te ver vooruit. Dus, denk ik aan dat Red Bull-zitje? Nee. Ik weet dat als ik echt goede resultaten neerzet, die kans zich potentieel kan voordoen."

"Maar," vervolgt Ricciardo, "het is niet iets waar ik over nadenk. Zoals gezegd bevond ik me een jaar geleden niet in deze positie. Ik wist niet of ik weer in deze positie terecht zou komen", doelt hij op het feit dat hij de eerste seizoenshelft van 2023 langs de zijlijn stond, zonder te weten of hij in 2024 weer op de grid zou staan. "Ik pak het weekend voor weekend aan. Ik weet wat ik moet doen." Het is daarnaast van belang, zo stelt de Australiër, om niet te veel bezig te zijn met die 'wat als'-situaties. "Als je je daardoor laat meeslepen, dan verschuift je focus van je werk, namelijk zo snel mogelijk zijn. Ik weet dat we in een weekend nog veel andere dingen doen, maar we zijn hier uiteindelijk om tot de limiet te gaan in de auto en proberen deze zo goed mogelijk te maken."

Ricciardo heeft wel zin in zijn thuisrace, waar hij enkel in 2014 op het podium stond maar na afloop gediskwalificeerd werd, maar: "De eerste twee races waren niet geweldig." De 34-jarige coureur uit Perth maakt zich echter nog niet al te veel zorgen. "We hebben 2 van de 24 races gehad en er zijn veel nieuwe mensen binnen het team. Het is nog erg vroeg, maar ik wil absoluut een sterk weekend neerzetten en goed presteren."

Trots maken

Na de Grand Prix van Saudi-Arabië waarschuwde Red Bull-adviseur Helmut Marko dat er dit seizoen 'veel op het spel' staat voor Ricciardo en Tsunoda. Daarnaast zette hij Ricciardo op scherp: "Ricciardo moet snel wat laten zien. Daar is werk aan de winkel", aldus de Oostenrijker. Ricciardo vindt dit soort uitspraken 'niet vervelend' aangezien het er volgens hem bij hoort dat er negatief gesproken wordt over coureurs als het niet goed gaat. "Dat hoort erbij. En hoe meer ik me ook in de sport verdiep, hoe meer ik gewoon weet dat ik hier weer ben omdat ik geloof dat ik het kan. Ik geloof dat ik hier thuishoor."

"Als mensen vragen of je iets te bewijzen hebt of dat je mensen tevreden moet houden: ik ben hier voor mezelf", benadrukt de achtvoudig Grand Prix-winnaar. "Daar komt het echt op neer, want ik weet dat ik het nog steeds kan. Ik wil de mensen die mij steunen trots maken. Als iemand wat zegt, dan weet ik dat al omdat ik het mezelf al verteld heb of ik weet wat er van mij verwacht wordt. Natuurlijk wil ik Q3 bereiken en de resultaten behalen waarvan ik geloof dat ik die kan behalen. Maar het zit dicht bij elkaar in het middenveld. Ik wist in Bahrein dat ik de kwalificatieronde niet voor elkaar kreeg die ik had moeten rijden. Daar steek ik mijn hand voor op. En dat is het verschil tussen een P14 of een plek in Q3. In Q1 in Jeddah scheelde het tussen P9 en P16 minder dan een tiende. Je kunt dus heel snel een held lijken, of niet. Elke tiende telt en daarom kijk ik natuurlijk eerst naar mezelf."