AlphaTauri heeft dinsdag na slechts tien races alweer afscheid genomen van Nyck de Vries. De Nederlander voldeed niet aan de verwachtingen van het team en Red Bulls topadviseur Helmut Marko en werd zodoende hard afgerekend op zijn tegenvallende prestaties. Zijn vervanger voor de rest van het F1-seizoen 2023 is Daniel Ricciardo, die door Red Bull wordt uitgeleend en volgende week in Hongarije al in de AT04 stapt. Voor de eerste races van zijn F1-comeback heeft de Australiër geen doelstellingen voor zichzelf geformuleerd, al weet hij dat hij voor een forse uitdaging staat.

"Ik heb er zin in. Het is zeker een uitdaging om in te stappen en er meteen te moeten staan. Tegelijkertijd heb ik de afgelopen jaren veel meegemaakt, waardoor ik niet bang ben voor wat er ook op mijn pad komt", zegt Ricciardo in een interview op het YouTube-kanaal van F1. "Ik weet dat de auto zijn beperkingen heeft, die heeft waarschijnlijk niet zoveel grip als de Red Bull die ik enkele dagen geleden bestuurde. Maar als de balans redelijk in orde is, kan ik daar prima mee leven. Ze verwachten resultaten en prestaties, maar het is lastig te definiëren wat dat is totdat ik in de auto heb gezeten. Is het P8? Of is het P14? Tot de zomerstop is er denk ik geen druk, maar ik verwacht ook niet dat ik traag uit de startblokken kom. Ik wil een vliegende start maken en de lessen die ik de afgelopen tijd geleerd heb in praktijk brengen."

Ricciardo verloor eind 2022 zijn plek bij McLaren na twee moeizame seizoenen. Zijn sabbatical is na een half jaar echter al weer voorbij na een telefoontje van Marko, die eerder kwam dan verwacht. Toch voelt Ricciardo dat het belletje op het juiste moment kwam. "Ik hoefde er niet lang over na te denken. Nu ik terug ben in de Red Bull-familie, maak ik de dingen opnieuw mee. Er bestond dus geen twijfel dat ik ja zou zeggen", aldus de coureur uit Perth. "Ik ben al zo lang onderdeel geweest van de Red Bull-familie en ik weet dat deze dingen kunnen gebeuren. Hoewel ik zeker dacht dat ik wat vrije tijd zou hebben, wist ik ergens ook dat ik misschien een telefoontje zou krijgen."

Dat is gebeurd nadat Christian Horner eerder dit jaar verklaarde dat hij de oude Ricciardo bijna niet herkende tijdens sessies in de simulator. Na enkele beurten in de sim keerde het oude gevoel echter weer terug. "De terugkeer bij Red Bull en de ontvangst die ik kreeg was op een positieve manier ietwat overweldigend. Na een paar sessies in de simulator begon ik me weer als mezelf te voelen. Dat bracht de normale Daniel weer terug, waardoor ik de liefde weer terugvond en er klaar voor was om weer te gaan."

