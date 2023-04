De samenwerking tussen Daniel Ricciardo en McLaren had tot veel successen moeten leiden, maar zover kwam het niet. De Australiër won in 2021 wel nog de Grand Prix van Italië, maar zijn resultaten waren verder niet goed genoeg om zijn contract, dat tot en met 2023 liep, uit te zitten. Hij keerde terug bij Red Bull, maar dan als derde rijder. Hij verricht in die rol veel simulatorwerk en zal hier en daar wat demoruns doen, zoals later dit jaar op de Nordschleife.

Ricciardo heeft er geen geheim van gemaakt dat hij een terugkeer op de Formule 1-grid nastreeft. Het liefst keert de 33-jarige coureur uit Perth volgend jaar al terug, maar daar heeft hij wel bepaalde voorwaarden voor. Zo gaf hij onlangs aan dat hij enkel aan een comeback wil beginnen als dat bij een topteam is, aangezien hij naar eigen zeggen onder de druk van zo'n team beter presteert.

Daardoor lijkt een comeback in 2024 niet reëel voor Ricciardo, aangezien de meeste topteams al hun line-up hebben vastgelegd. Zo rijdt Red Bull opnieuw met Max Verstappen en Sergio Perez, kan Ferrari rekenen op Charles Leclerc en Carlos Sainz en zijn er enkel nog wat kleine vraagtekens bij Mercedes, waar de contracten van Lewis Hamilton en George Russell aflopen maar het zo goed als zeker lijkt dat zij zullen verlengen. Veel competitieve opties blijven er daardoor niet over voor Ricciardo.

Dat baart hem echter geen zorgen, zo geeft hij in gesprek met Top Gear aan. "Het maakt me niet bang", zegt Ricciardo. "Dat is altijd zo geweest. Ik wist natuurlijk dat het een risico zou zijn om afstand te nemen van een zitje. Maar het is duidelijk wat ik niet wil. Ik wil niet zomaar een zitje hebben voor volgend jaar, al zou ik wel weer graag willen racen. Ik wil niet vanaf nul beginnen en mijn carrière opnieuw opbouwen."

Dat heeft, zo benadrukt Ricciardo, 'niets met arrogantie' te maken. "Maar dat station ben ik al gepasseerd. Ik denk niet dat dat mij gaat stimuleren of de tweede adem gaat geven waar ik naar op zoek ben. De topzitjes zijn nog schaarser. Maar ik weet van mezelf dat ik daar op mijn best kan presteren en gedijen. Dat soort dingen houd ik in de gaten", aldus de Australiër.