Carlos Sainz Jr. kwam niet goed weg bij de start van de race in Imola en zag Daniel Ricciardo naast zich opdoemen. Eenmaal bij de eerste bocht aangekomen leek de Ferrari-coureur het sprintduel van de Australiër te hebben gewonnen, maar vervolgens ging het mis. De man uit Perth ging wijd en tikte Sainz in een spin, waarna de McLaren nog een douw kreeg van Valtteri Bottas. Sainz belandde in de grindbak en kon uitstappen. Ricciardo kwam eveneens in de kiezels maar kon zijn weg vervolgen.

“Ik dacht in eerste instantie dat iemand mij tegen Carlos had geduwd, maar het bleek uiteindelijk zo te zijn dat ik zelf tegen hem aan was gereden en daarna nog wat hulp van achter kreeg”, laat Ricciardo aan onder andere Motorsport.com weten. “Je weet dat het veld bij de eerste bocht in een trechter belandt. Ik besloot over de kerbstone te rijden om mezelf wat meer ruimte te geven, maar toen ik op de kerb kwam, gleed ik er meteen weer af. Ik ging steeds wijder en wijder en op een gegeven moment moest Carlos wel naar links om de bocht naar rechts te kunnen halen. Zodoende kwamen we elkaar tegen. Ik raakte zijn achterwiel en zag hem van de baan spinnen. Dat was geen pretje. Mijn race was geruïneerd, maar die van hem natuurlijk ook.”

Ricciardo kwam door het incident helemaal achteraan te liggen en kon de rest van de middag geen potten breken: hij finishte als achttiende en laatste op het circuit van Imola. “Ik was verantwoordelijk voor dat moment”, benadrukt Ricciardo. “Maar het was ook weer niet zo dat ik mij compleet verremde en vol in zijn flank reed. De omstandigheden waren ook gewoon lastig.”

“Ik zal nog eens naar de onboardbeelden kijken om te zien of er iets was wat ik anders had kunnen doen of dat het zo glad was dat ik er niet echt wat aan kon doen”, vervolgt hij. “Je kan dan misschien wel denken dat je voorzichtiger had moeten zijn en iets langzamer had moeten gaan, maar zodra je dat gaat doen, zal je zien dat iemand anders bij jou aan de binnenkant duikt en hetzelfde bij jou doet. Als je te conservatief bent, kan dat een averechts effect hebben. Dan breng je jezelf alleen maar in meer gevaar. Dat maakt het lastig. Maar ik ga het nog eens terugkijken en zal dan Carlos opzoeken om mijn excuses aan te bieden. Een verontschuldiging verandert niets aan wat er gebeurd is, maar het is op dit moment het minste wat ik kan doen.”