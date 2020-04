Ricciardo hoopt dat Nederlandse GP nieuwe plek krijgt op kalender

Er is nog geen nieuwe datum voor de Dutch Grand Prix bekendgemaakt. De Formule 1 hoopt dit jaar nog vijftien tot achttien races te kunnen houden en komt daarvoor mogelijk met een totaal nieuwe kalender. Als het aan Daniel Ricciardo ligt, staat ook de Grand Prix van Nederlander op het herziene programma.

“Ik vind het echt heel jammer dat Zandvoort is uitgesteld”, liet Ricciardo in een videoboodschap aan de Nederlandse fans weten, tijdens Ziggo Sport-programma Formule 1 Café. “Hopelijk vinden ze daarvoor een nieuwe plek op de kalender. Ik keek erg uit naar die race. Natuurlijk vanwege het publiek maar ook vanwege de baan. Ik keek ernaar uit om de kombochten en alle andere aanpassingen die ze voor ons hebben gedaan te zien. Het ziet er heel cool uit. We zullen zien wat er gebeurt.”

“Voor de rest gaat het redelijk goed met me”, vervolgde de Renault Formule 1-coureur. “Ik ben gewoon aan het wachten tot we weer kunnen racen. Ik hoop dat het virus verdwijnt en mensen snel herstellen, zodat de wereld de draad weer kan oppakken en we weer kunnen racen.”

Ricciardo is na de afgelasting van de Australische Grand Prix naar zijn huis in Perth gegaan, waar hij nog altijd is. “Ik probeer mezelf fit te houden", zei Ricciardo over hoe hij de tijd doorbrengt. "Dat is voor nu het voornaamste. Ik zit hier met Michael, mijn fysio. Het is hier nog vrij warm, dus we kunnen buiten trainen om zo klaar te zijn voor het moment dat we weer kunnen rijden. Ik heb me nog niet echt op het virtuele racen gestort, maar ik heb hier een paar buggy’s staan, dus ik doe aan rallyrijden om mezelf scherp te houden. Zo houd ik mijn focus en blijf ik alert.”