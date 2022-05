Daniel Ricciardo is momenteel bezig met zijn elfde volledige F1-seizoen - het half jaar bij HRT in 2011 niet meegerekend - en zit in jaar twee van zijn contract bij McLaren. De Australische coureur liet vorig seizoen een aantal keer optekenen geen vlekkeloze seizoensstart gehad te hebben in 2021. Door de coronapandemie kon de McLaren-rijder zijn familie lange tijd niet zien en dat vond hij maar al te lastig. In de winter nam Ricciardo uitgebreid de tijd om weer langs familie te gaan en McLaren-teambaas Zak Brown merkt dat het zijn coureur goed heeft gedaan. Kan hij ook beter omspringen met de MCL36?

"Ja, dat weet ik wel zeker. Zijn races zijn een stuk sterker en daarnaast is hij ook beter geworden in de kwalificatie. Hij voelt zich naar eigen zeggen nog niet helemaal comfortabel met de auto, maar zijn band met Lando is uitstekend. Hij kent het team inmiddels ook goed", laat Brown aan de officiële F1-website weten. "Hij kon voor het eerst sinds lange tijd weer terug naar Australië om de batterijen op te laden. We zijn blij om te zien dat hij er zelf weer bovenop zit."

Begin februari werd bekend dat Lando Norris zijn contract had opengebroken en verlengd tot en met 2025. De huidige overeenkomst van Ricciardo loopt tot eind 2023 en er is nog niets bekend over het eventueel verlengen van zijn contract. Naast het duo heeft het Britse raceteam ook nog twee andere getalenteerde jongens op de loonlijst staan. IndyCar-coureurs Pato O'Ward en Colton Herta hebben allebei een contract met de renstal. Eerstgenoemde testte eind vorig jaar in Abu Dhabi, terwijl Herta later dit seizoen wordt ingezet. Brown geeft aan dat het team later dit F1-seizoen in gesprek wil gaan met de coureur uit Perth. "We hebben hierna sowieso nog een jaar samen, maar wij denken wel aan de lange termijn. We gaan testen met Pato en Colton", vervolgt de Amerikaan, die ook aangeeft met Ugo Ugochukwu in de Formule 4 nog een talent te hebben. "Dit soort zaken kun je niet te vroeg vastleggen, momenteel moment is er nog geen haast."