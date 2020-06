Ricciardo: "Formule 1 op Mugello zou geweldig zijn"

Sinds werd besloten dat er dit jaar in Azerbeidzjan, Japan en Singapore geen Grands Prix verreden kunnen worden en ook races in Brazilië, Mexico en Vietnam onder vuur liggen, wordt er door verschillende Europese circuits druk gelobbyd om de vrijgekomen plekjes in te vullen.

Vooral het gehengel van de Italiaanse concurrenten Imola en Mugello is opvallend. Imola heeft een traditie hoog te houden, jarenlang werd op het circuit Enzo e Dino Ferrari de Grand Prix van San Marino georganiseerd, terwijl Mugello eigendom is van Ferrari en dat team er in september graag zijn duizendste F1-race zou willen houden.

Beide circuits werden de afgelopen weken de hemel ingeprezen door onder andere de coureurs van AlphaTauri die op Imola testten en die van Ferrari die wat rondjes reden op Mugello. Ook Ricciardo lijkt inmiddels gegrepen door het vooruitzicht van een Italiaanse triple-header met achter elkaar Monza, Mugello en Imola. “Ik was erg enthousiast toen ik het hoorde”, vertelt de Australiër aan F1.com. “Het eerste circuit waarover ik hoorde was Mugello. Ik heb daar in 2007 gereden en het was dat jaar mijn favoriete circuit. Ik vond de vloeiende hogesnelheidsbochten fantastisch en ik denk dat het in de Formule 1 geweldig zou zijn. We hadden er in 2012 een F1-test, maar met de huidige auto’s zou het krankzinnig zijn. Ik zou het te gek vinden als die doorgaat.”

Een ander circuit dat wordt bekeken is Portimão in de Portugese Algarve. Ook daar heeft Ricciardo in het verleden al wat rubber achtergelaten. “Ik heb er goede herinneringen aan. Ik heb er in 2009 in de F3 gereden en het was een circuit waar ik erg veel plezier in had. Een mooi hoogteverschil en goede vloeiende bochten.”

Om niet geheel onvoorbereid te zijn, gaat Ricciardo zich gedegen voorbereiden op een eventuele race op één van de drie circuits. “Ik zal niet teleurgesteld zijn als één van die drie circuits doorgaat. Ik steek wel wat geld in een thuissimulator om m’n geheugen wat op te frissen, maar zeker met Mugello en Portimão ben ik bekend.”