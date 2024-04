De vorm van Daniel Ricciardo zag er in de kwalificatie helemaal niet zo heel slecht uit, maar de Australië kwam net wat tekort voor een plekje in Q2. RB-teamgenoot Yuki Tsunoda flikt het wel en grijpt de kans om in de top-tien kwalificatie wat moois neer te zetten voor zijn thuispubliek. De Japanse fans konden de snelle ronde van hun landgenoot ook wel waarderen, het dak ging er spreekwoordelijk af op Suzuka toen eenmaal duidelijk was dat Tsunoda door was naar Q3.