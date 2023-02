Daniel Ricciardo wil 2023 gebruiken voor een ‘mentale reset’ en tekende daarom als derde rijder bij Red Bull. De achtvoudig Grand Prix-winnaar gaat voor het team van Max Verstappen en Sergio Perez vooral marketing- en simulatorwerk verrichten. “Ik kijk de eerste race waarschijnlijk op televisie. Dat warmt misschien al wat gevoelens op”, antwoordt Ricciardo op de vraag van Motorsport.com of de seizoensopener in Bahrein (5 maart) hem zal vertellen of hij wil terugkeren als F1-coureur.

“Melbourne wordt de eerste race waarbij ik aanwezig ben”, vervolgt Ricciardo. “Daar rondlopen, de sfeer, het geluid, de geur en alles zullen waarschijnlijk doen wat ze doen: of dat me dusdanig opwindt dat ik terug wil komen of dat ik het wel prima vind om voor iets langere tijd toeschouwer te zijn. We zullen zien, maar ik denk dat Melbourne me veel gaat vertellen.”

Ricciardo voelt er wel wat voor om gedurende het jaar testkilometers te maken in de 2023-wagen, maar hij vindt het vooralsnog geen must. “Gewoon om wedstrijdfit te blijven, om het zo te noemen, zodat het lichaam niet in een totale shock raakt van 5 G-krachten. Als er morgen een test zou zijn, dan ben ik er nog steeds klaar voor. Vooralsnog vind ik het echter prima om iets meer vrije tijd te hebben”, aldus Ricciardo. “In de simulator rijden wordt mijn belangrijkste taak, verder doe ik in de loop van het jaar wat demonstraties. Het is nog niet bevestigd, maar er zijn ook wat bandentests. Dus als ik met de 2023-auto rij, is dat waarschijnlijk eerder in een bandentest dan in een vrije training.”

Video: Christian Horner bij de RB19-presentatie over Daniel Ricciardo