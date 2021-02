Ook in 2021 opvallend helmdesign voor Ricciardo

De Australische coureur kiest net al in voorgaande jaren voor een vrij radicaal ontwerp, waarbij pasteltinten overheersen. Dit jaar zijn dat lichtgroen, oranje en paars. Achter op de helm staat zijn bijnaam 'Honey badger' en bovenop valt een nieuw motto te lezen: ‘All Ways, All Good’. In de voorbije jaren koos Ricciardo vaker voor een tekst op zijn helm. Vorig jaar was dat ‘Become Unstuck’ en in 2019 ‘Stop Being Them’.

Photo by: McLaren

De onthulling komt aan de vooravond van de presentatie van de eerste Formule 1-wagen van dit seizoen. Vanavond om 20.00 uur Nederlandse tijd trekt Ricciardo’s werkgever McLaren het doek van de MCL35M, de eerste van een Mercedes-krachtbron voorziene McLaren in zeven jaar. Naar alle waarschijnlijkheid krijgt de nieuwe bolide uit Woking weer een oranje (papaja) met blauwe kleurstelling.

De helmen van Ricciardo door de jaren heen:

2020 (Renault):

2019 (Renault):

2018 (Red Bull)

Video: Ricciardo maakte kennis met zijn nieuwe team