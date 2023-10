Op 24 augustus maakte McLaren bekend dat zij in 2023 niet verder zouden gaan met Daniel Ricciardo, ook al had de coureur wel nog een contract voor dit seizoen. Beide partijen zagen dit als de beste optie vanwege de tegenvallende resultaten ten opzichte van teamgenoot Lando Norris. Het avontuur bij McLaren verliep dus niet zoals hij had gehoopt, maar hij is het team wel dankbaar voor het besluit om de samenwerking vroegtijdig stop te zetten.

"Dit is nooit de manier waarop je dingen wil beëindigen", zegt Ricciardo tegen Goodwood. "De resultaten waren er duidelijk niet. Ik ben best makkelijk in de omgang, kon het goed vinden met dit team en had geen ruzie met iemand binnen het team, maar het lag allemaal aan de prestaties en, laten we zeggen, de zakelijke kant wat niet werkte. Toen was het de harde realiteit dat ik was ontslagen, maar aan het einde van het seizoen, toen ik thuiskwam voor kerst, dacht ik: 'Oké, het helpt mijn reputatie waarschijnlijk niet'. Maar op dat punt kon het me niet meer schelen. Het was een geluk bij een ongeluk."

Ricciardo geeft aan dat hij even een stap opzij moest doen om zichzelf én zijn liefde voor de sport weer terug te vinden. "Als het op een betere manier had gekund: prima. Maar tegelijkertijd denk ik niet dat het gunstig was geweest om dat contract dit jaar uit te zitten. In zekere zin ben ik ze dankbaar voor die beslissing omdat we een beetje in een dal zaten en ik niet zeker wist of we er wel uit konden komen."

Waar dat hoofdstuk bij McLaren was afgesloten, ging het boek bij Red Bull open voor een tweede hoofdstuk. Ricciardo was binnengehaald als derde rijder en vervulde in die rol vooral simulatorwerk. Vanwege de tegenvallende prestaties van Nyck de Vries - en dankzij een sterke indruk bij een bandentest op Silverstone - keerde Ricciardo terug, maar dan bij zusterteam AlphaTauri. Ricciardo is blij met deze kans en is met name Red Bull-teambaas Christian Horner dankbaar. "Wat ik voelde toen ik terugkwam in de [Red Bull-]familie, zijn investering in mij, zijn interesse, de open armen: ik heb het gevoel dat hij echt een grote supporter is geweest", blikt de Australiër terug op zijn gesprekken met Horner. "Hij wilde me echt weer op het niveau krijgen waarvan hij weet dat ik ertoe in staat ben. Veel mensen verloren de afgelopen jaren waarschijnlijk een beetje vertrouwen in mij, maar ik had het gevoel dat de dingen die hij deed om het me naar de zin te maken, door me te koppelen aan Simon [Rennie, zijn race-engineer] dat hij nog steeds gelooft dat ik het kan en dat hij het gewoon wil zien."

Toen hij in de simulator stapte, merkte Horner dat Ricciardo niet meer de oude Ricciardo was. Volgens de Red Bull-teambaas had Ricciardo slechte gewoonten opgepikt bij Renault en McLaren. Door zijn tijd in de simulator besefte de achtvoudig Grand Prix-winnaar wel dat het niet helemaal aan hem lag. "Ik heb echt het gevoel dat ik wat van mijn techniek en krachten ben kwijtgeraakt", stelt The Honey Badger. Hij probeerde verschillende dingen om er weer bovenop te komen, maar juist daardoor verloor hij weer vertrouwen. "Ik dacht dat ik het misschien gewoon niet meer kon. Punt!" In de Red Bull-simulator realiseerde hij zich dat hij 'niet erg zelfverzekerd' was. "Dat was in zekere zin een opluchting voor mij, dat ik niet opereerde op het niveau dat ik dacht. Het verrechtvaardige enkele van mijn prestaties. Dat is geen excuus omdat die prestaties niet goed waren, maar het was voor mij duidelijk dat ik niet op 100 procent werkte. Ja, ik had het moeten kunnen oplossen. Dat kon ik niet, maar het was een soort afsluiting voor me dat ik de weg een beetje kwijt was. Maar ik kon dingen herontdekken en weer mezelf worden."