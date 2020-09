Ricciardo over Verstappen: "Hij is veel volwassener geworden"

Beide heren waren vanaf mei 2016 tot en met het einde van het seizoen 2018 concurrenten bij de renstal uit Milton Keynes. Ricciardo was al sinds 2014 bij die formatie, had er races gewonnen en viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel tot een vertrek naar Ferrari gedwongen. De goedlachse man uit Perth dacht dan ook dat hij de nummer één binnen het team was. Verstappen had echter maling aan die pikorde en maakte mede door zijn zege in Spanje meteen duidelijk dat de Australiër rekening met hem moest houden.

Tot eind 2018 vochten de twee coureurs dan ook flink wat duels uit met als dieptepunt hun aanvaring tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. Verstappen lag in Baku voor Ricciardo, en bewoog aan het einde van het lange rechte stuk meermaals in de remzone. Ricciardo vergaloppeerde zich daardoor en reed vol in de versnellingsbak bij Verstappen, waarna beide teamgenoten van de baan schoven. Een welbekend drama voor Red Bull.

Dat incident vormde ook een sleutelmoment in de beslissing van Ricciardo om naar Renault te vertrekken en afscheid te nemen van Red Bull en daarmee ook van Verstappen, zo zegt hij in de Australische podcast The Howie Games. "Ik denk dat het veel te maken had met zijn leeftijd toen. Dat had zo zijn negatieve kanten, hij was soms wat onvolwassen, maar dat had ook positieve punten. Het interesseerde hem niets dat hij mensen irriteerde of dat hij risico’s nam.”

Volgens de 31-jarige Ricciardo is de tien jaar jongere Verstappen inmiddels flink opgedroogd en is de spanning tussen beide coureurs verdwenen. “Sinds ik bij Red Bull weg ben, is de rivaliteit tussen Max en mijzelf volledig weggeëbd en ik zou zeggen dat we prima met elkaar kunnen opschieten. Hij is echt oké en hij is nu wat volwassener, dat is allemaal goed.”