Ricciardo dicht Verstappen goede kans toe in WK: “Is mentaal erg sterk”

Daniel Ricciardo trof tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Amerikaanse Grand Prix een oude bekende aan zijn zijde. Max Verstappen nam plaats in de stoel naast hem en het tweetal maakte van de gelegenheid gebruik om ouderwets te ginnegappen, zoals zij tijdens hun dagen als teamgenoten bij Red Bull Racing ook zo vaak deden.

“Het is spijtig dat we geen kamer meer met elkaar delen, dat is wel een beetje teleurstellend”, merkte Verstappen grappend op, wanneer een journalist vraagt of ze het jammer vinden dat ze geen teamgenoten meer zijn. Ricciardo kon het natuurlijk niet laten om ook een duit in het zakje te doen: “Ik had het eerste jaar moeite met slapen.” Verstappen: “Het was zwaar, ja, ik had nachtmerries en alles.” Ricciardo: “Ik werd ’s ochtends wakker en…” Verstappen: “Die rugmassages, hè.” Ricciardo lachend: “Ik wilde zeggen dat het net leek alsof ik over mijn kussen had gekwijld, maar het waren eigenlijk de tranen die ik had gelaten tijdens mijn slaap, omdat ik Max zo erg miste. Ik was er net overheen, tot het nu weer ter sprake wordt gebracht.”

Ricciardo en Verstappen kwamen er niet onderuit om ook een paar serieuze antwoorden te geven. Zo werd Ricciardo gevraagd naar de kansen van Verstappen in de titelstrijd. De coureur uit Perth gaf te kennen dat de Nederlander in zijn ogen al enige tijd klaar is voor een gooi naar het wereldkampioenschap. “Hij heeft dat het hele jaar al laten zien, maar ook al in de afgelopen paar jaar”, aldus de McLaren-coureur. “Er was een fase aan het begin van zijn carrière dat hij de snelheid had, maar nog steeds wat foutjes maakte en momentjes had waarop hij misschien iets te graag wilde. Maar hij heeft dat snel achter zich weten te laten.”

“Volgens mij was 2018 het jaar dat hij daar echt goede vooruitgang mee boekte”, vervolgde Ricciardo, die na dat seizoen Red Bull Racing verliet voor Renault. “Tijdens het tweede deel van dat jaar was hij heel erg sterk. Je kon zien dat hij ineens volwassen was geworden op de baan. En de afgelopen paar seizoenen heeft hij het gewoon geweldig gedaan.”

Dat Hamilton al vaker voor wereldtitels heeft gestreden, speelt volgens de achtvoudig Grand Prix-winnaar dit jaar geen rol van betekenis. “Lewis mag dan ervaring hebben met het winnen van kampioenschappen, ik denk niet dat dat op dit moment een voordeel voor hem is. Ik denk dat ze er beide toe in staat zijn [om dit jaar wereldkampioen te worden]. Lewis heeft zich al bewezen, maar volgens mij is Max daar ook capabel genoeg voor. Hij staat mentaal erg sterk in zijn schoenen, dat heeft hij dit jaar tijdens een aantal races laten zien. Dus ik kijk ernaar uit om te zien hoe zich dit verder ontvouwt. Ik maak geen deel uit van dat gevecht, maar als fan zijnde wil je natuurlijk dat zoiets tot het einde doorgaat.”

