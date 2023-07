Toen Daniel Ricciardo na het seizoen 2022 voorlopig afscheid nam van de Formule 1, had hij zijn vizier gericht op een comeback in 2024. In de tussentijd ging de 34-jarige coureur uit Perth als derde rijder bij Red Bull aan de slag, waar hij vooral test- en simulatorwerk verrichtte. Dat hij na de eerste tien races van 2023 al zou terugkeren, kwam dus toch als een verrassing. Ricciardo is door Red Bull uitgeleend aan AlphaTauri, waar hij Nyck de Vries vervangt. De prestaties van de Nederlander vielen tegen en dus moest hij zijn zitje aan de ervaren 'Honey Badger' laten.

In aanloop naar de Grand Prix van Hongarije waren dus veel ogen op de goedlachse Ricciardo gericht. Hij heeft er immers geen geheim van gemaakt dat hij droomt van een terugkeer bij Red Bull, waardoor de druk er flink op staat om teamgenoot Yuki Tsunoda te verslaan. Maar op zijn eerste dag wilde Ricciardo daar niet al te veel mee bezig zijn. "De positie is op dit moment waarschijnlijk nog niet al te relevant", blikt hij terug op zijn eerste dag als AlphaTauri-coureur. Hij noteerde in de eerste vrije training geen tijd, maar kwam in de middag tot de veertiende tijd. "Maar het draaide voor mij vandaag meer om het gevoel in de auto. Het voelde allemaal erg vertrouwd. Er is natuurlijk veel aandacht van buitenaf. Maar toen ik mijn helm had opgezet en in de auto was gestapt, voelde het alsof ik nooit echt weg was geweest. Dat was dus fijn."

De eerste vrije training leverde weinig bruikbare informatie op, aangezien regen roet in het eten gooide terwijl de rest van het weekend juist wat droger zou moeten verlopen. Des te meer werd er gereden in de tweede vrije training, toen het wel droog was. "Ik maakte me niet echt zorgen, de auto voelde prima. Dus om eerlijk te zijn voelt het niet slecht. ik heb vanavond een beetje werk te doen, maar niets geks."

Laatste procenten vinden

Ricciardo genoot ervan om terug te zijn in de Formule 1, ook al is dat dus niet bij een topteam, een wens die hij eerder dit jaar uitsprak. "Het was fijn om weer terug te zijn. Het voelde op een bepaalde manier normaal om weer in de auto te zitten. Dat was mooi. In de ochtend reden we maar één ronde op een droge baan, maar zelfs in die ene ronde voelde het al prima. Het voelde goed. In de middag was de eerste stint op de mediums niet verkeerd. We werken er een beetje aan. Op de zachte band was ik gewoon nog aan het leren en probeerde ik een ronde aaneen te rijgen. Maar over het algemeen had ik een goed gevoel in de auto. Er zijn dingen waar ik aan moet werken, maar daar maak ik me niet al te veel zorgen om. Er zijn ook zaken aan de auto die we kunnen verbeteren."

Voor Ricciardo draaide het dus vooral om het gevoel in de auto, en daar was volgens hem weinig mis mee vandaag. "Ik voelde me best snel op mijn gemak", laat de AlphaTauri-coureur optekenen. "Dat gemak zit op 95 procent, maar ik heb het gevoel dat ik die laatste procenten morgen kan vinden, of daar in ieder geval van in de buurt kan komen. Vandaag heb ik gewoon niet echt een ronde voor elkaar gekregen, maar ik begon wel de limieten van de auto te voelen. Ik moet het morgen gewoon netjes houden en dan zal ik best tevreden zijn."

Voor zaterdag hoopt Ricciardo wel meer uit zichzelf te halen voor een goed kwalificatieresultaat. "En er zijn al dingen in de auto waar we aan kunnen werken. Op dit moment ben ik best optimistisch. Het leek erop dat Yuki ook een goede dag heeft gehad. Als we alles voor elkaar weten te krijgen, kunnen we morgen misschien wel prima presteren."

Niet te hard van stapel lopen

Iets meer dan een week geleden kreeg Ricciardo te horen dat hij De Vries zou vervangen bij het zusterteam van Red Bull Racing. "Dinsdag, de dag van de test", herinnert hij het zich nog goed. "Het was allemaal behoorlijk krankzinnig. Het was al een belangrijke dag voor mij, aangezien ik weer in de Red Bull-auto stapte", aldus de teamgenoot van Tsunoda, die bij de bandentest op Silverstone 'een beetje sentimenteel' werd. "Het was al een belangrijke dag en na een paar runs zag ik een paar knikkende gezichten. Kort daarna kwam het telefoontje."

Ook al heeft Ricciardo met het Red Bull-zitje voor 2025 een duidelijk doel voor ogen, wil hij zich voor nu vooral richten op het heden en zijn tijd bij AlphaTauri. "Ik heb geleerd dat je in deze sport niet te ver vooruit kan kijken", geeft de voormalig McLaren-coureur, die oorspronkelijk dit jaar ook voor dat team zou rijden maar vanwege tegenvallende prestaties eerder afscheid nam, aan. "Ik heb wel wat werk te doen met waar ik nu sta met AlphaTauri. Ik moet kampioenschapspunten pakken, dat is mijn focus voor dit jaar. We pakken het stap voor stap aan."

Video: De eerste meters in de AlphaTauri AT04 voor Daniel Ricciardo