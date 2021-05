In zes van de laatste zeven seizoenen eiste Lewis Hamilton de wereldtitel voor zich op, waarmee hij zijn totaal op zeven heeft gebracht. In de meeste jaren kon hij rekenen op een dominante auto van Mercedes, waardoor de strijd om de titel vooral tussen Hamilton en zijn Mercedes-teamgenoot ging. Het leidde tot kritiek dat de 36-jarige Brit alleen kan winnen doordat hij in de beste auto van het veld rijdt, maar dit jaar lijkt hij die kritiek te kunnen pareren. Hamilton is in een spannende strijd verwikkeld met Max Verstappen, met wie hij in de eerste vier races de eerste twee posities deelde.

Vooralsnog heeft Hamilton de regie in handen genomen door drie keer te winnen, waarmee hij zijn beste seizoensstart tot op heden kent. Door het kleine verschil met Red Bull moet de regerend kampioen hard werken voor de overwinningen en dat biedt hem nu de kans om het ongelijk van zijn critici te bewijzen. Dat vertelde Daniel Ricciardo bij de onthulling van McLarens eenmalige Gulf-livery voor de GP van Monaco. “Lewis krijgt er van langs, maar toch houdt hij stand”, zei de Australiër. “En ik denk dat hij nu aan de mensen die mogelijk aan hem twijfelden laat zien waarom hij zo goed is als hij is.”

Hamilton licht favoriet voor wereldtitel

De strijd om de wereldtitel is pas net begonnen en duurt nog negentien races. Het verschil tussen Hamilton en Verstappen is veertien punten en Ricciardo ziet de regerend kampioen als lichte favoriet voor een achtste eindzege. “Op dit moment zou je altijd kiezen voor ervaring, denk ik. Dus als het er echt op aankomt, dan denk ik dat Lewis een aantal sterke signalen heeft afgegeven”, aldus de McLaren-coureur, die daarbij aantekent dat Hamilton geen steken mag laten vallen. “Maar ja, als er een gat is, dan gaat Max ervoor. Dat is waarom ik Max natuurlijk enorm respecteer.”

Na de door Hamilton gewonnen Spaanse Grand Prix vertelde hij dat hij veel had geleerd over Verstappen door rondenlang dicht achter de Nederlander te rijden. “Misschien is het een soort manier om wat mentale spelletjes te beginnen”, analyseert Ricciardo de opmerking van de Mercedes-rijder. Toch sluit hij niet uit dat de koploper in de titelstrijd daadwerkelijk nieuwe inzichten heeft opgedaan in Spanje. “Maar je kunt ook echt een beetje leren. Je weet wel of iemand kraakt als je de jager bent. Ik zeg niet dat dit de situatie was, maar vooral [in de klassen] onder de F1 kan je zien wanneer ze meer beginnen te glijden met de auto, een wiel blokkeren of met een wieltje buiten de baan gaan als jij kort achter iemand zit.”