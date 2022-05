Ricciardo legt verhaal achter FEA-boodschap op F1-helm uit

Daniel Ricciardo kent voorlopig een moeizaam seizoen in de MCL36. Dat bleek ook zaterdag tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco. De Australiër vocht zich naar de veertiende startplek en dat houdt in dat hem een zware race te wachten staat. Momenteel is de man uit Perth dit seizoen slechts één keer in de punten geëindigd. Eerder deze week liet McLaren CEO Zak Brown weten dat de samenwerking nog niet aan de verwachtingen van het team voldeed.

In Monaco werd ontdekt dat Ricciardo de initialen 'FEA' op de achterkant van zijn helm heeft gezet, wat staat voor 'Fuck 'em all'. De Australiër kreeg hier na afloop van de kwalificatie een vraag over, maar benadrukte dat het niet op iemand gericht was. Het was juist een manier om zich op te peppen. "In 2018 deed ik dit ook", zegt Ricciardo. "Het is iets dat ik al een paar jaar zeg en het brengt me gewoon op de goede plaats. Het is als coureur belangrijk om de knop om te zetten zodra je de helm opzet. Het is dus één van de laatste dingen die ik zie. Het laat me in de zone komen."

De opmerkingen van Brown en de moeite van Ricciardo in de auto hebben geleid tot speculaties over de toekomst bij McLaren, ondanks dat de coureur een contract heeft tot eind 2023. De Amerikaanse zakenman vertelde dat er een aantal 'mechanismes' in het contract zijn opgenomen, waarmee Brown doelt op clausules. Ricciardo was na afloop teleurgesteld over zijn kwalificatieresultaat, vooral op deze baan waar hij altijd goed presteert. "Maar ik ben hier niet alleen in, het team wil ook goede resultaten behalen", gaat hij verder. "Het is niet dat ik de enige ben die niet veertiende wil worden, het team wil me daar ook niet zien. Het verandert niet per se de richting voor ons, maar er ligt zeker nadruk op dat we ons samen verbeteren."