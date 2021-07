Ricciardo legt 'shit'-opmerking bij presentatie nieuwe F1-wagen uit

Donderdagmiddag werd op Silverstone in aanwezigheid van de coureurs een 1-op-1 model van de nieuwe F1-bolide gepresenteerd. Tijdens die presentatie was op een open microfoon duidelijk te horen dat Daniel Ricciardo zich nogal negatief uitliet. Zijn exacte woorden waren: “Ja, nee, het is verschrikkelijk. Het is shit, het is nog erger.”

Omdat de Australiër op dat moment niet in beeld was, bleef onduidelijk waar Ricciardo het precies over had, maar het leek er toch echt op dat hij niet erg te spreken was over hoe de F1-wagen er uitzag. Niet veel later, tijdens de officiële F1-presentatie, was Ricciardo een stuk diplomatieker toen hij zei dat niet alles aan de auto even fraai was. “Ik vind de achterkant mooi”, aldus de McLaren-coureur. “De achterkant ziet er behoorlijk old school uit. Het doet me denken aan 2008, met die stijl, die cool is. De voorkant is heel anders, maar zoals alle dingen, hoe meer je er naar kijkt hoe normaler het er uit gaat zien.”

Geconfronteerd met zijn eerdere ‘shit’-opmerking zei Ricciardo dat die woorden absoluut niets te maken hadden met de auto. “Ik had het waarschijnlijk over iets anders. Eerlijk gezegd hebben we het over heel veel dingen gehad. En om eerlijk te zijn kan ik me niet herinneren dat ik zoiets gezegd heb, want ik vond het [ontwerp] eigenlijk best cool. Ik zou niet zo agressief zijn geweest, maar misschien was het de kleurstelling, maar ik zou dat er niet over gezegd hebben.”

“Maar ik ben nu eigenlijk wel nieuwsgierig”, aldus een verwarde Ricciardo die zich er op zijn bekende manier met een grapje vanaf probeerde te maken. “Stond ik naast Lando? Ik vloek niet in de buurt van Lando omdat hij nog vrij jong is. Je hebt me daar te pakken. Ik zal duidelijk zijn: ik vond het zeker geen shit. Ik was er eigenlijk best oké mee en ik geloof dat ik iets zei over dat ik de achterkant mooi vond. In ieder geval is er van mijn kant geen negativiteit rond de nieuwe auto.”