Ricciardo: F1 moet andere lay-out Yas Marina Circuit overwegen

De afsluiting van het Formule 1-seizoen 2020 in Abu Dhabi mondde uit in een redelijk gezapige wedstrijd. Max Verstappen won de race vanaf pole-position - de zesde keer op rij dat dit gebeurde op het Yas Marina Circuit - en niemand wist hem ook maar een moment te bedreigen. Ook in de middenmoot, waar afgelopen seizoen genoeg spektakel te zien was, gebeurde weinig. De cijfers liegen er dan ook niet om: in de laatste twintig ronden waren er slechts twee inhaalacties te tellen. Vanzelfsprekend leidde dit onder coureurs tot frustratie over het gebrek aan inhaalmogelijkheden op het circuit in Abu Dhabi.

Die frustratie was er ook bij Daniel Ricciardo, die zich in de race met een goede strategie van P11 naar de zevende plek wist op te werken. De Australiër denkt dat een verandering van de lay-out van het Yas Marina Circuit zou kunnen helpen om meer spektakel te creëren. “Het is heel jammer, want dit is een geweldige faciliteit. Ik wil zeker niet te kritisch zijn over deze plek, want ik wil hier graag blijven komen omdat het geweldig is. Maar misschien kunnen we een beetje spelen met de lay-outs. Ik weet dat hier best wel wat alternatieven mogelijk zijn, want helaas is het op zondag erg lastig [om in te halen]. Qua entertainment is het soms een beetje tegenvallend.”

Hamilton wil makkelijker kunnen volgen

Lewis Hamilton, zondag derde in de GP van Abu Dhabi, maakt zich ook zorgen over het gebrek aan inhaalacties. De Mercedes-coureur vestigt zijn hoop echter niet op een andere configuratie van het circuit, maar juist de nieuwe technische reglementen van 2022. “Ik hoop en bid dat de auto’s in 2022 elkaar beter kunnen volgen”, zei Hamilton. “Ik weet niet of dit voor de kijkers een saaie race was, maar zodra je binnen drie seconden van een andere auto komt, begin je te glijden en rij je de hele tijd in turbulentie. Ik hoop dus echt dat de voorstellen van Ross [Brawn] het verschil gaan maken.”

Zijn teambaas bij Mercedes, Toto Wolff, sluit zich in de conclusie echter aan bij Ricciardo. “Niet eerder heb ik tijdens de race zoveel berichten gekregen met slapende emoji’s. Ik denk dat we hiernaar moeten kijken. Het is erg lastig om een andere auto te volgen in Abu Dhabi”, aldus Wolff. “Het is een geweldige faciliteit en de infrastructuur is beter dan waar dan ook, maar zoals we zagen met Alonso en Petrov [in 2010] is het gewoon zo moeilijk om hier in te halen. Dat geldt zelfs als de auto voor je langzaam is. Misschien is het de moeite waard om naar de configuratie te kijken. Het is niet mijn taak, maar misschien zijn er lay-outs die het qua inhalen iets interessanter maken."

GPUpdate Podcast

De laatste Grand Prix van het seizoen in Abu Dhabi komyt uitgebreid ter sprake in de GPUpdate Podcast. Je kunt de de nieuwe editie hier beluisteren, maar je kunt je uiteraard ook abonneren via Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts.