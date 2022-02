Ricciardo hoopt op langere remzones in F1 voor gewaagde inhaalacties

In zijn tijd als coureur van Red Bull Racing kreeg Daniel Ricciardo een reputatie als een van de beste inhalers in de Formule 1. Dat kreeg hij voor elkaar met een reeks gewaagde inhaalacties, die hij vaak van heel ver en op het laatste moment inzette. De afgelopen jaren werd het echter steeds lastiger om dat voor elkaar te krijgen: de vorige generatie F1-bolides had dermate veel downforce dat er heel korte remzones waren, wat het moeilijker maakte om daarin het verschil te maken. Bovendien maakten de auto’s het ook erg lastig om een andere auto te volgen, wat het aantal inhaalacties verder reduceerde.

Met de switch naar nieuwe technische reglementen in 2022 moet dat verleden tijd zijn. Ricciardo hoopt in ieder geval dat de situatie beter wordt met de terugkeer van het grondeffect in de F1. “De afgelopen jaren heb ik absoluut nog wat inhaalacties gemaakt, maar ik ben niet consistent degene geweest die twintig keer per jaar de beste actie inzet”, zei Ricciardo kort voor de presentatie van de nieuwe McLaren MCL36. “Dat is deels te wijten aan hoe de auto’s van tijd tot tijd waren – ze waren zo snel, je remde zo laat en het was zo lastig om dicht bij een andere auto te komen. Dergelijke acties waren dus gevaarlijk. Als deze auto’s ons dichter bij elkaar laten racen en een iets langere remzone hebben, hoop ik dat we iets eerder moeten remmen en iets meer afstand hebben om mee te werken.”

'Nieuw contract goed voor McLaren en Norris'

Ricciardo begint in Bahrein aan zijn tweede seizoen in dienst van McLaren en opnieuw gaat hij aan de zijde van Lando Norris rijden. De 22-jarige Brit wist hem afgelopen jaar te verslaan in de stand om het wereldkampioenschap, al was het de Australiër die de enige zege van 2022 behaalde voor het in Woking gevestigde team. Ricciardo weet dat hij ook volgend jaar nog uitkomt voor McLaren, maar hij heeft minder zekerheid dan Norris: die tekende onlangs een contract dat hem tot en met 2025 aan de renstal bindt. Zelf heeft de inmiddels 32-jarige coureur dergelijke zekerheid niet echt nodig, maar wel vindt hij de deal een goede zaak voor zowel McLaren als Norris.

“Zo’n doel en stabiliteit voor de lange termijn is niet iets wat ik echt wil of nodig heb. We bevinden ons op een ander punt in onze carrière, maar ik vind het wel goed dat McLaren het contract met Lando heeft verlengd. Dat is goed voor het team, maar ook voor Lando”, vertelde Ricciardo. “Hij presteerde vorig jaar geweldig en zit in een traject waarin hij beter en beter wordt, maar ik weet ook dat hij van het team houdt en dat dit de plek is waar hij wil zijn. Dat is het belangrijkste – je moet in een omgeving zijn waar je blij bent. Dat lange contract is denk ik voor beide partijen een sterk punt, vooral voor een jonge coureur. Het is een goede move en ik vind het mooi om te zien.”