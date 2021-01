Fry ziet belangrijke ‘verborgen’ motivatiekwaliteiten bij Ricciardo

De afgelopen twee seizoenen kwam Daniel Ricciardo uit voor Renault en daarbij heeft hij bijgedragen aan de progressie die de renstal in die periode heeft geboekt. De beloning daarvoor kwam tijdens de Grands Prix van de Eifel en Emilia-Romagna, waarin de Australiër de eerste podiumplaatsen van Renault sinds 2009 pakte. Als eindverantwoordelijke voor de chassis die de renstal bouwde zag Fry hoe Ricciardo buiten de auto samenwerkte met zijn engineers en zijn crew. Wat hem daarbij opviel was de houding van de coureur met betrekking tot werk en hij denkt ook dat dit enorme voordelen oplevert.

“Ik denk dat Daniel uitmuntend is”, zei Fry, die onderschrijft dat Ricciardo als coureur ‘snel en verstandig’ is. “Maar ik denk ook dat hij geweldig is als je kijkt naar de manier waarop hij een team motiveert. Dat is iets wat vaak wordt vergeten. Zelfs als je een sessie achter de rug hebt die niet zo goed ging als gehoopt, dan is hij groot genoeg om het voordeel te zien van de dingen die we daarvan hebben geleerd en hij ziet ook dat we het ‘morgen beter’ zullen doen. Dat is eigenlijk een heel goede manier om de crew en het team samen te brengen. Dus ik denk dat hij ook op dat vlak uitstekend en vrij uitzonderlijk is.”

De samenwerking met Ricciardo is na 2020 echter ten einde gekomen. De 31-jarige coureur maakt de overstap naar McLaren en wordt bij de tot Alpine hernoemde renstal vervangen door Fernando Alonso, die na twee seizoenen afwezigheid zijn rentree maakt in de Formule 1. Direct na de aankondiging daarvan heeft de tweevoudig wereldkampioen zichzelf zoveel mogelijk onderdeel gemaakt van zijn nieuwe werkgever door onder meer een redelijk uitgebreid testprogramma voor ze af te werken. Fry denkt dan ook dat Alonso goed voorbereid is op de hernieuwde samenwerking met Team Enstone.

“Hij heeft in de simulator gezeten en bij veel van deze dingen draait het om gewend raken aan soms zelfs heel kleine dingen”, aldus Fry, die als voorbeeld de krachtbron aanhaalt. “Je moet tegenwoordig leren hoe je met de motor moet rijden. Zelfs tussen dezelfde krachtbron in andere auto’s zit een verschil qua afstelling, dus er is veel te leren. Hij heeft veel meegeluisterd met briefings en dergelijke tijdens de verschillende raceweekends, dus hij is echt onderdeel geworden van het team. Met maar drie testdagen aan het begin van het jaar moet je er alles aan doen de coureurs onderdeel te laten worden van het team. Niet alleen door ze te laten ontdekken hoe ze de auto moeten besturen, maar ook door de mensen te begrijpen en om te wennen aan hoe we werken.”