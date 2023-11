Reden daarvoor is het feit dat het Autodromo Jose Carlos Pace twee DRS-zones telt die kort na elkaar volgen. Coureurs die in bocht 1 zijn ingehaald, kunnen daardoor drie bochten later weer toeslaan met DRS. Een inhaalactie in bocht 4 biedt coureurs de kans om weg te rijden van hun rivaal en hen buiten de DRS te rijden, waar dat na bocht 1 een zeer lastige taak is. Daniel Ricciardo stelt aan de ene kant te hebben genoten van de sprintrace en geeft aan dat het 'zeker geen saaie race' was. Tegelijkertijd was de 'frustratiedoos' ook 'erg vol', aldus de Australiër.

"We hadden de snelheid voor punten", legt hij een van de frustraties uit. "En elke keer dat ik Carlos [Sainz] inhaalde, gaf ik hem DRS voor bocht twee en later. Dus ik had hem dan ingehaald en had het gevoel dat ik het voor elkaar had, maar moest hem dan weer met DRS open voorbij zwaaien. Dus ja... Het voelt alsof het altijd zo is geweest, maar het detectiepunt daar is een beetje frustrerend. Het moedigt je eigenlijk aan om hem niet in [bocht] 1 in te halen. Maar als zij verdedigen en zij het krijgen... Ik weet het niet, maar ik zal zien of ik morgen strategisch betere acties voor elkaar kan krijgen. Maar ik had het gevoel dat als ik achter hem zat [in bocht 1], ik hem nooit zou inhalen. Dus ik moest het wel laten werken. Maar ik hoopte gewoon op een fout in bocht twee, zodat hij me niet zou inhalen. Maar dat deed hij wel. Dus dat was dat, ik heb het geprobeerd."

Een ander moment waar Ricciardo nog wat frustratie aan overhield, was een eigen fout in bocht 8. Daardoor kon landgenoot Oscar Piastri hem inhalen. "Ik liet de deur open voor Oscar", kijkt hij terug op dat moment. "Het was een beetje frustrerend omdat ik in het midden zat. Ik probeerde duidelijk Carlos aan te vallen, maar ik liet toen te veel ruimte voor Oscar en verloor een aantal ronden achter hem. Ik pakte hem wel terug en in de schone lucht slaagden we erin om het tempo te herpakken en Carlos bij te halen. Maar op de lijn kwamen we een ronde tekort. Lewis [Hamilton] zat er ook nog. Wat had het kunnen zijn... Maar goed, die persoon wil ik niet zijn."

Nog wat zaken afschudden

Ricciardo heeft genoten van de sprintrace, al geeft hij wel toe dat het moment met Piastri bewijst dat hij nog wat 'roestig' is van zijn tijd langs de zijlijn. "Sommige dingen lieten mijn ervaring zien, maar van sommige dingen, zoals ruimte laten voor Oscar aan de binnenkant, denk ik: 'Kom op man, laat dat niet gebeuren'. Er is dus nog, ik zou niet zeggen roest, maar zaken die ik moet afschudden. Maar we zien er absoluut beter uit dan een paar weken geleden."

Waar de zaterdag soepel verliep, zal de zondag wat uitdagender worden. Hij moet dan van P17 komen na een tegenvallende kwalificatie. Hij houdt rekening met een hoge bandenslijtage en heeft geleerd van de sprintrace. "Ik ben optimistisch. Inhalen was vandaag wel duidelijk een beetje een achilleshiel voor ons vandaag. Ik zal de herhaling terugkijken om te zien of ik mijn inhaalacties beter kan plannen, of misschien moeten we proberen om wat meer vrije lucht te vinden en ons tempo benutten."

Video: Samenvatting van de sprintrace in Brazilië