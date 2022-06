Daniel Ricciardo is fan van het Baku City Circuit, de baan waar hij in 2017 na een knotsgekke Grand Prix als winnaar mocht plaatsnemen op het podium. Een jaar later was het heibel met toenmalig teamgenoot Max Verstappen, nadat het duo met elkaar crashte op weg naar de eerste bocht. Ondanks de huidige situatie is Ricciardo klaar voor de race van aankomend weekend: "Het is altijd leuk om te knokken in de eerste bocht. Je rijdt daar soms met drie auto's naast elkaar op af", zegt de Australiër. "Op strategisch gebied kun je diverse kanten op. Maar de positie bij de start gaat belangrijk zijn, zélfs met de inhaalmogelijkheden door de lange rechte stukken. Op stratencircuits is er altijd een element van onvoorspelbaarheid. Ik ben klaar om ervan te profiteren en kansen te pakken."

De Grand Prix van Monaco werd er voor Ricciardo een om snel te vergeten. Hoewel de McLaren-coureur normaal gesproken prima wedstrijden afwerkt in Monte Carlo, werd de editie van 2022 een drama. Hij crashte in de tweede vrije training en kwam op zondag als dertiende over de finish. "Monaco liep niet helemaal zoals ik dat wilde, maar ik heb er alle vertrouwen in dat ik in Baku kan pushen en alles uit het weekend ga halen."

En terwijl bij Ricciardo de druk hoog is, heerst er ontspanning aan de andere kant van de pitbox. Lando Norris heeft het duidelijk meer naar zijn zin in de MCL36 en staat momenteel zevende in de stand bij de rijders. In Baku heeft de Brit twee keer geracet en in beide Grands Prix eindigde hij in de punten. "Hopelijk kan ik dat volhouden en nog meer punten verzamelen", aldus Norris, die in Spanje en Monaco geteisterd werd door ontstoken keelamandelen. "Ik voel me na een weekendje vrij weer fit. Na twee lastige weken ben ik prima hersteld en ben benieuwd wat ik voor elkaar kan boksen in de komende twee races."