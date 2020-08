Oud-teamgenoten weten het zeker: Vettel zal zich herpakken

“Een ding moet je niet vergeten en dat is Sebastian een enorme passie heeft voor de sport”, laat Ricciardo, die in 2014 naast Vettel reed bij Red Bull, weten. “Hij is niet iemand die zoiets heeft van: ‘Het zal wel’. Nee, hij is iemand die alles gaat analyseren om een manier te vinden om de situatie te verbeteren. Hij is niet iemand die wegloopt voor een probleem. Daarvoor geeft hij er te veel om, of je het nu hebt over zijn pure liefde voor de sport of zijn eigen trots.”

“Ik zie hem wel uit het dal klimmen, absoluut”, vervolgt de Australiër. “Ik vond het leuk om zijn teamgenoot te zijn en het tegen hem op te nemen. Ik heb het al eerder gezegd, maar als hij in de Formule 1 wil blijven en zelf gelooft dat hij op hetzelfde hoge niveau kan blijven presteren als waarop hij de afgelopen tien jaar heeft gepresteerd, dan moet hij zeker doorgaan. Hij is goed voor de sport. Maar uiteindelijk is het aan hem om die vraag te beantwoorden. Ik zie hem in elk geval nog wel terugkeren op zijn oude niveau.”

Raikkonen was vier seizoenen lang de teamgenoot van Vettel bij Ferrari, alvorens Charles Leclerc de plek van de Fin overnam en de oud-wereldkampioen zijn loopbaan voortzette bij Alfa Romeo. “Toen ik daar reed, hadden we het soms ook moeilijk en de Italiaanse media kunnen dan erg hard zijn, maar het is zoals het is”, weet Raikkonen, die van 2007 tot en met 2009 en van 2014 tot en met 2018 voor het Italiaanse team actief was. “In mijn beleving was het niet anders dan bij andere teams. Als je alle kranten gaat lezen, lijkt het natuurlijk een stuk erger te zijn, maar ik trok me nooit wat aan van wat er geschreven werd. Het is voor de media erg makkelijk om dingen te schrijven als het niet goed gaat. En als het wel goed gaat, zijn ze ineens je beste vriend. Zo werkt dat in deze business.”

“Ik weet zeker dat hij zelf ook niet heel blij is met hoe het momenteel gaat, maar het is niet anders, en volgens mij maakt het niet uit voor welk team je op zo'n moment rijdt”, meent Raikkonen. “Ferrari is Ferrari, daar wordt natuurlijk wel naar je gekeken, met name door de Italianen, maar ik betwijfel of dat enige invloed heeft op hoe Seb het doet. Volgens mij loopt hij al lang genoeg mee in deze sport om te weten dat het soms nou eenmaal zo gaat en het aan hem is om een manier te vinden om het tij te keren.”