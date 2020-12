Ricciardo: Geduld belangrijk om kansen te grijpen in GP Sakhir

In die kwalificatie voor de Sakhir Grand Prix, die wordt verreden op de korte ‘outer track’ in Bahrein, reed Ricciardo de zevende tijd. De race telt echter 87 ronden en de lage rondetijden beloven een hectische race op te leveren. Een voorbeeld daarvan was zaterdag tijdens de hoofdrace van de Formule 2 te zien. Die wedstrijd gaf Ricciardo een behoorlijke indicatie van wat hem zondag te wachten staat tijdens de tweede race in Bahrein. Hij verwacht dat de rol van de teamleden op de pitmuur nog belangrijker wordt dan in de overige races, terwijl hij verwacht dat de sleutel voor de coureurs zelf ligt in het geduldig zijn.

“Het zorgt voor druk op je beslissingen, zoals tijdens safety cars of zelfs wanneer je je pitstops maakt”, antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com. “Als het een late call is, dan moet iedereen behoorlijk snel reageren. Ik heb de F2 gekeken en dat ging er best wild aan toe. Ik vermoed dat er zondag momenten zijn waarop je geduldig moet blijven en je moment moet kiezen. Ook denk ik dat er vaak sprake is van DRS-treintjes. Dan heb je je geduld waarschijnlijk nodig. Ik weet niet of je dan beslissend kan zijn met de strategie, of dat je op het juiste moment gewoon iets meer van je banden gebruikt.”

De Formule 1 reed nog niet eerder op het ‘outer circuit’ van het Bahrain International Circuit en de verwachting is dat dit mogelijk leidt tot een chaotisch wedstrijdverloop. Daarnaast mist wereldkampioen Lewis Hamilton de GP van Sakhir vanwege een coronabesmetting. Dat kan kansen bieden, weet ook Ricciardo. “Vooraan staat George [Russell]. Ik weet niet hoeveel proefstarts hij heeft gedaan, dus je weet niet hoe hij van zijn plek komt. Charles [Leclerc] staat naast Max [Verstappen]. Zij hebben al een mooie geschiedenis samen in hun korte tijd in de F1. Er kan veel gebeuren en ik denk dat er morgen kansen zijn", aldus de Renault-coureur. "De start is een voorbeeld van een kans om posities goed te maken, maar ik denk dat er ook momenten zullen zijn dat je denkt ‘oké, even rustig ademhalen en geduldig zijn’. Dan kan de race naar je toe komen.”