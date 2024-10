Ricciardo kan in thuisland alweer aan de slag: "Zou toch speciaal zijn?"

Na anderhalf seizoen bij RB F1 Team moest Daniel Ricciardo onlangs het veld ruimen. Liam Lawson zit vanaf de Grand Prix van Amerika op het Circuit of the Americas in zijn stoeltje. Het lijkt er op dat de Formule 1-carrière van Ricciardo erop zit, maar aan interesse in zijn diensten ontbreekt het niet. Vanuit thuisland Australië hengelt Supercars V8 CEO Shane Dawson naar de komst van de immens populaire coureur.

In een persconferentie voorafgaand aan de presentatie van de bekende Bathurst 1000 vertelt Dawson dat hij Ricciardo graag in zijn raceklasse ziet rijden. "Ik denk dat iedereen Daniel met open armen zal verwelkomen. Zouden we Daniel graag in een Supercar zien? Honderd procent", aldus de topman. Vooral omdat er over twee jaar in Perth geracet wordt - wat de geboortestad van Ricciardo is -, hoopt Dawson dat de voormalig F1-coureur de stap naar zijn klasse wil maken. "Stel je voor dat hij in een van onze auto's zit tijdens de eerste race op het nieuwe stratencircuit in Perth. Dat zou iets geweldigs zijn, is het niet? Het zou echt iets gigantisch zijn. Het is zo'n geweldige coureur en zo'n geweldig mens. Mensen houden simpelweg van hem. Stel je voor dat hij nu in Bathurst rijdt, wauw."

Tegelijkertijd wil Dawson er niet voor zorgen dat Ricciardo overhaaste keuzes maakt. Hij roept zijn landgenoot daarom ook op om rustig de tijd te nemen voordat hij weer in een andere raceklasse verschijnt. Dawson zal daarom voorlopig niet met Ricciardo in gesprek gaan voor een zitje in de Supercars. "Als de tijd rijp is zullen we contact leggen met Daniel en zijn management. Hij heeft nu veel te verwerken en wij respecteren dat", verklaart de Supercars-baas. Een warme band met iemand uit zijn management heeft Dawson al wel. "Blake Friend [manager van Ricciardo] heeft voor ons gewerkt. Op het juiste moment zullen wij contact opnemen, maar het is honderd procent zeker dat we hem graag in een van onze auto's zouden willen zien."