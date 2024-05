Ricciardo herinnert zich F1-weekend Monaco 2023: "Ik was jaloers"

Het is nog maar iets minder dan een jaar geleden dat Daniel Ricciardo aan de zijlijn stond. De Australiër had net zijn congé gekregen bij McLaren en was bij Red Bull Racing als Formule 1-reservecoureur aangesteld. In die rol was hij ook in Monaco aanwezig, waarna hij besloot weer terug te willen keren op de grid. "Vorig jaar keek ik nog van boven de pitstraat en vanaf daar kon je ook de laatste sector zien. Ik herinner dat ik daar met Christian [Horner, teambaas Red Bull] vlak voor of na de kwalificatie stond en hij me vroeg of ik het miste. Ik zei 'ja, ik ben jaloers op de coureurs die nu naar buiten gaan'", vertelt de Australiër.

Het toekijken had volgens Ricciardo ook wel wat, maar het meedoen is meer iets voor hem. "Het voelde een stuk minder gestrest, maar ik voelde zoveel jaloezie. Het gevoel van hier rondrijden en de kans om hier de auto op de limiet te rijden, is enorm spannend, mooi, te gek en intensief", somt hij op. "Ik vind dat een van de mooiste ervaringen uit mijn leven. Zoiets evenaren is enorm lastig. Ik kijk er naar uit om de kans weer te krijgen om hier te racen, dit is iets heel cools."

Aan het circuit van Monaco heeft Ricciardo goede herinneringen. Zo pakte hij twee keer de pole en wist hij in 2018 de race te winnen. "Op dit circuit betaalt dapper zijn zich uit, maar de coureurs maken hier het verschil. Als je in verbinding staat met de auto, dan maak je het verschil", vertelt de RB F1-coureur. "Het is ook een race waar de set-up niet heel veel uitmaakt, maar als je je op je gemak voelt met de afstelling, dan kan je boven jezelf uitstijgen."

Vorig seizoen kon Ricciardo met eigen ogen toezien hoe de coureurs dat deden. Hij haalt er twee in het bijzonder aan. "Ik kon de laatste sector onboard met Max [Verstappen] meekijken. Je kon zien hoe verbonden hij was en hoeveel vertrouwen hij had. Het schampen van de muur deerde hem niet", herinnert hij zich nog. "Ik nam ook mijn hoed af voor [Esteban] Ocon. Je kon zien hoe verbonden hij met de auto was."