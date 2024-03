Terwijl de Japanner aan het einde van Q2 naar de achtste stek in de tijdenlijst ging en zich zo verzekerde van deelname aan Q3, bleef de Australiër steken op de veertiende tijd. Opvallend genoeg bedroeg het verschil tussen de beide RB-coureurs een halve seconde. Ricciardo heeft er geen verklaring voor.

“Heel frusterend”, blikt hij tegenover Motorsport.com terug op zijn kwalificatie. “Vorige week was ik gefrustreerd omdat ik wist dat ik zelf tijd had laten liggen. De auto was natuurlijk niet perfect, maar het lag op de eerste plaats aan mezelf. Maar dit keer is het een beetje een mysterie. Natuurlijk was er hier en daar een bocht die beter had gekund, maar terwijl alle anderen een halve seconde of iets dergelijks vonden, bleef ik op hetzelfde niveau hangen. En ik had ook het gevoel dat er niet meer mogelijk was met wat ik had. Ik had geen gigantische onderstuur of onderstuur, we hadden gewoon niet de grip die de anderen wel leken te hebben. Maar ik heb geen idee wat ik anders had kunnen doen om wel door te gaan naar Q3. We hebben dus iets om uit te zoeken.”

Ricciardo denkt niet dat Tsunoda iets gevonden heeft in de auto waardoor zijn teamgenoot er meer uit kan halen dan hij. “Eerlijk gezegd denk ik op dit moment van niet. Volgens mij zitten we erg dicht bij elkaar. Ik wil hiermee zeker niet zeggen dat hij het niet goed gedaan heeft, want hij heeft zeker een goede prestatie geleverd. Maar het is niet zo dat hij zich heel comfortabel voelt in de auto en ik niet. Ik denk dat we tot aan de kwalificatie ook vrij aan elkaar gewaagd waren en in Q1 leek dat nog steeds zo te zijn. Maar vervolgens wisten hij en alle anderen een stap te maken, terwijl ik gewoon aan ploeteren was. Het is frustrerend om er zo ver vandaan te staan, en daar komt ook nog eens de frustratie bij dat de veertiende startplek niet helpt als je voor punten wil vechten.”

Of er hoop is voor de race? “Als we dezelfde snelheid laten zien als op vrijdag, dan nee. Je kan natuurlijk altijd hopen, maar we moeten ook realistisch zijn. Maar ik wil ook niet te negatief klinken. Misschien heb ik wel schade opgelopen op een kerbstone. Hopelijk blijkt het zoiets te zijn geweest. We zullen zien. Maar voor nu is het lastig om heel positief te zijn over de race.”