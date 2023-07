Ricciardo: “Had vandaag voor puntenfinish kunnen vechten”

Het eerste weekend van Daniel Ricciardo terug als racerijder in de Formule 1 zit erop. De Australiër deed het op zaterdag uitstekend door zich meteen voor AlphaTauri-teamgenoot Yuki Tsunoda te kwalificeren en de dertiende startplek in de wacht te slepen. Op zondag deed een incident bij de start Ricciardo echter achteraan belanden, waarna er niet meer in zat dan de dertiende plaats. De coureur uit Perth spreekt niettemin van een ‘erg goede race’ en denkt dat hij zonder het voorval bij de start voor de punten mee had kunnen doen.

“Ik werd bij de eerste bocht van achteren geraakt, waardoor ik aan de staart van het veld belandde”, blikt Ricciardo tegenover onder andere Motorsport.com terug op zijn Formule 1-rentree. “Vervolgens kwam ik klem te zitten in een treintje met Logan Sargeant en nog iemand anders. Nadat zij eenmaal naar de pits waren gegaan, voelde ik de grip weer terug in de banden komen. Ik had daarna zoiets van: ‘Oké, laten we eens kijken wat er mogelijk is in schone lucht.’ Dat ging beter, maar vervolgens gingen we redelijk vroeg naar binnen en belandde ik weer in verkeer.”

Ricciardo kwam daarna al vroeg tijdens zijn tweede stint op de boordradio om te melden dat hij veel baat zou hebben bij een vrije baan, waarna een vroege tweede pitstop volgde. Die betekende alleen wel dat hij 31 ronden op een set mediums moest rijden. “Het gevoel bij de banden was eigenlijk vrij goed”, zegt Ricciardo. “Ze verliezen vrij vroeg grip in deze warme omstandigheden, maar ik had het gevoel dat ik ze kon managen. Daarom had ik er ook vertrouwen in dat ik een lange stint op de medium kon laten werken. Dus afgezien van wat er buiten mijn schuld om bij de eerste bocht gebeurde, was dit een erg goede race.” De hamvraag is dan ook wat Ricciardo zonder het startincident voor elkaar had kunnen krijgen. “Ik denk dat als ik mijn positie bij de start had weten te behouden, we vandaag echt voor een puntenfinish hadden kunnen vechten.”

“Ik heb veel geleerd van deze race”, vervolgt de achtvoudig racewinnaar, die ondanks de hitte op zondag geen fysieke problemen kende bij zijn terugkeer als racerijder. “Ik had acht maanden geen race-afstand meer gereden en om dat dan voor het eerst hier weer te doen, op een van de zwaarste circuits op de kalender… Maar ik voel me heel erg goed. En dat is misschien nog wel de voornaamste reden waarom ik hier nu met een glimlach op mijn gezicht sta.”

Video: Zhou Guanyu botst achterop Daniel Ricciardo bij de start