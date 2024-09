Het was zaterdag niet de dag van Daniel Ricciardo. De Australische Formule 1-coureur begon vol goede moed na zijn uitstekende optreden op vrijdag, maar na de kwalificatie was het goede gevoel verdwenen. Op het Marina Bay Circuit eindigde de sessie voor hem al na Q1. Na afloop van de race stond de RB-coureur onder andere Motorsport.com te woord en liet hij zijn teleurstelling aardig blijken. Vooral het verlies van pace ten opzichte van de vrijdag wekt verbazing bij hem op.

"We hebben helemaal niet zoveel veranderd. Gisteren [vrijdag] zaten we er goed bij en waren we daar heel blij mee", vertelt een terneergeslagen Ricciardo. "Ook vanochtend [in VT3] was het op de mediums zo slecht nog niet. Ik had het idee dat we op dezelfde voet als gisteren doorgingen, maar toen deden we de softs eronder en waren we ineens nergens meer. We gingen een beetje finetunen en dachten dat het oké zou zijn [in de kwalificatie], maar opnieuw voelde ik me niet comfortabel op de soft. Ik moet zeggen dat ik me best miserabel voel, want gisteren hadden we het idee dat we ergens waren. Dit hadden we niet verwacht."

In de kwalificatiesessie had Ricciardo al snel het gevoel dat het niet goed genoeg zou zijn voor een plek in Q2. "Ik maakte niet veel grote foutjes, maar ik wist op het moment dat ik over de finish reed dat ik niet snel was. Dat was geen prettig gevoel", legt de achtvoudig racewinnaar uit. "We hadden vanochtend kunnen zeggen dat we in een run op de softs niet goed genoeg waren, maar in alle drie de runs was het niets."

Onzekere toekomst

Het slechte resultaat komt voor Ricciardo op het slechtst mogelijke moment. De routinier staat zwaar onder druk en de geruchten over een vroegtijdig afscheid van F1 nemen toe. Liam Lawson zou volgens de geluiden in de wandelgangen zelfs al in Austin zijn plek overnemen. "Het zou fijn zijn geweest als ik een goed resultaat kon behalen als statement. Het is jammer dat dit in Q1 gebeurde, zeker met alle shit die nu speelt", aldus de man uit Perth. "Ik vraag me nu af waarom we hier na Q1 al staan. Ik probeer optimistisch te blijven, maar vandaag was een heel pessimistische dag."

De enige hoop die Ricciardo voor de race heeft, is dat er wat bijzonders gebeurt. De coureur die vanaf P16 moet beginnen heeft wel een idee hoe en haalt een van de meest besproken incidenten uit de F1-geschiedenis aan. In 2008 droeg Renault toenmalig F1-coureur Nelson Piquet jr. op om expres te crashen, waar teamgenoot Fernando Alonso volop van profiteerde en zo de race won. "Hopelijk krijgen we een safety car op een voor ons gunstig moment. Breng [Nelson] Piquet terug zou ik zeggen!", lacht Ricciardo tot besluit.

Video: De crash van Piquet in 2008