Een verrassing tijdens de Formule 1-kwalificatie in Abu Dhabi was dat Ferrari-coureur Carlos Sainz als zestiende aan de zondagse Grand Prix moet beginnen. De Spaanse rijder weet de vroege uitschakeling aan het rijden in vuile lucht van de voorgangers en gaf aan dat het hem altijd overkomt. Nu AlphaTauri-coureur Daniel Ricciardo morgen recht voor hem van start gaat, waarschuwt de Australiër zijn collega met een knipoog. "Hij is direct achter mij? Dan moet ik met hem praten, hij is normaal degene die mensen boos maakt", lacht de 34-jarige rijder. "Hij zit dus normaal vaak in de weg. Ik ga morgen maar met hem afspreken dat hij niet te veel zijn linkervoet gaat gebruiken bij de start en in bocht één wat mensen boos maakt om mij zo te helpen."

Op een serieuzere toon benadrukt Ricciardo dat hij ook wel eens last van Sainz heeft gehad. "Ik weet niet waarom dat zo is, maar hij is normaal de dader", onderstreept de AlphaTauri-rijder. "Maar dit weekend heb ik geen last van hem gehad. Ik weet niet of hij met ons aan het geinen is, maar normaal praten de coureurs over hem als degene die ophoudt. Hij oogst wat hij zaait, zullen we maar zeggen!" Wel kan de winnaar van acht Formule 1 Grands Prix toegeven dat het rijden in vuile lucht dit seizoen een stuk moeilijker is. "Ik heb inderdaad het gevoel dat het dit jaar een stuk erger is", onthult de man uit Perth. "Ik denk dat het vorig jaar zeker beter was. Ik heb het gevoel dat het dit jaar moeilijker is om te volgen of niet geraakt te worden [door de vuile lucht]. We weten wat we doen, mijn aanpak is als zij het tegen mij doen, dan doe ik het terug. Ik denk dan altijd, ik doe aardig en hoop dat ze mij ook aardig behandelen."

Ricciardo verklaart wel altijd zijn best te doen om zo min mogelijk in de weg te rijden. "En ik denk dat het me goed afgaat", aldus de 34-jarige Australiër. "Zeker in de trainingen, wanneer er niks op het spel staat. Als het dan gebeurt, dan frustreert het me [het ophouden] het meest. We vechten niet eens om posities in de trainingen. In de kwalificaties krijg je er een straf voor, maar in de trainingen kom je er mee weg. Dan gaat het de verkeerde kant op."