Ricciardo wil “goede punten” scoren met steun van Nederlandse fans

Na 36 jaar is de Formule 1 dus terug op Nederlandse bodem en opnieuw is Circuit Zandvoort de plaats van handeling. De Noord-Hollandse omloop is in de afgelopen jaren fors op de schop gegaan, waarbij onder meer forse banking werd toegevoegd aan de Hugenholtzbocht en de Arie Luyendykbocht. De kombochten voegen opnieuw iets toe aan het karakter van Zandvoort en zorgen bovendien voor een nieuwe uitdaging. Dat ziet ook Andreas Seidl, de teambaas van McLaren.

“Het wordt een interessante uitdaging voor het team en de rijders. De krappe en bochtige karakteristieken en het gebrek aan inhaalmogelijkheden gaan bepalen hoe we deze nieuwe uitdaging tackelen en waaraan we de prioriteit geven qua afstelling en het werkprogramma tijdens de vrije trainingen”, stelt Seidl. Het is voor hem in ieder geval duidelijk dat de nadruk op de kwalificatie van zaterdag komt te liggen. Zandvoort is smal, bochtig en telt maar weinig echte inhaalmogelijkheden en dus de conclusie van de Duitser: “Net als in Monaco zal de kwalificatie in grote mate bepalend zijn voor de eindposities op zondag.”

Na België in simulator gekropen

Hoewel de F1 decennialang geen bezoek heeft gebracht aan Zandvoort, is het circuit voor de meeste coureurs bekend terrein. Dat geldt ook voor Lando Norris. “Zandvoort is een cool circuit en eentje waarop ik al geracet - en gewonnen - heb. Dat was in 2017 in de Formule 3. Sindsdien is het circuit behoorlijk veranderd met de nieuwe banking, wat het verloop van de race kan veranderen”, zei de Britse McLaren-coureur, die in België een kans op een goed kwalificatieresultaat zag verdwijnen door zijn zware crash in de verregende Q3. Na die teleurstelling heeft hij virtueel al even op Zandvoort gereden. “Deze week ben ik nog teruggegaan naar Groot-Brittannië om het circuit in de simulator te verkennen, zodat we klaar zijn om vrijdag een vliegende start te maken.”

Daniel Ricciardo moet voor zijn laatste race-optreden op Circuit Zandvoort een stuk verder terug: dat was in 2009. Destijds deed de Australiër mee met de Masters of Formula 3. Terwijl Valtteri Bottas die race won, viel Ricciardo al in de eerste ronde uit. Daarna volgde nog wel een demo-run tijdens de Jumbo Racedagen van 2018. “Het is een tijdje geleden dat ik hier ben geweest en ik kijk er eigenlijk enorm naar uit”, aldus Ricciardo, die in België zijn beste (kwalificatie)resultaat van het seizoen behaalde met P4. Daar wil hij op Zandvoort een vervolg aan geven. “De fans hier zijn enorm enthousiast en ik voel altijd veel Nederlandse steun. Hopelijk kunnen we het positieve momentum uit de kwalificatie van Spa meenemen en hier goede punten scoren.”

