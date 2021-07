Ricciardo: "Wie zich niet aan afspraak houdt, kan shit verwachten"

Tijdens de kwalificatie is er een ongeschreven regel dat coureurs in de laatste bochten in slagvolgorde blijven rijden, wanneer zij zich voorbereiden op een snelle ronde. Op de Red Bull Ring in Oostenrijk hield een aantal rijders zich netjes aan die afspraak, maar waren er ook een paar die minder geduld hadden en voordrongen, wat de doorstroming niet bepaald ten goede kwam.

Het leverde aan het einde van Q2 een chaotische situatie op, waarbij Sebastian Vettel, die de laatste was in een treintje, Fernando Alonso in de laatste bocht in de weg zou rijden. De Spanjaard bleef zodoende steken op de veertiende tijd. De Duitser was te laat bij start-finish om een nieuwe snelle ronde te beginnen, maar ging dankzij een tijd die hij eerder in de sessie had gereden wel door naar Q3. Na afloop ontving hij echter een gridstraf van drie plekken voor het hinderen van Alonso, die hem terugwierp naar de elfde startpositie.

Hoewel Alonso graag zou zien dat de FIA in gaat grijpen, denkt Daniel Ricciardo dat de coureurs dergelijke zaken prima onderling kunnen oplossen. “Ik denk dat rijders die een beetje stout zijn en zich niet houden aan wat we hebben afgesproken, op een zeker moment wel wat shit hun kant op mogen verwachten”, zei de McLaren-coureur. “Dat is de keuze die ze zelf hebben gemaakt. Ik zou het prima vinden als de coureurs het met elkaar oplossen.”

Lando Norris vindt het niet eerlijk dat coureurs die zich netjes aan de gentlemen's agreement houden, juist degenen zijn die in de problemen worden gebracht. “Op sommige plekken gaat het goed en is het niet eens nodig om het erover te hebben. Het probleem ontstaat op plekken waar een coureur niet als eerste wil gaan”, aldus de Brit, wijzend naar circuits waar een ‘tow’ een beduidend voordeel kan geven. “Daar heb je dat mensen je bij het ingaan van de laatste bocht nog willen inhalen. Dan krijg je dat alles in de soep loopt. Ik weet niet of het nodig is om met een regel hiervoor te komen. Misschien wel, omdat je er buiten je schuld om door benadeeld kan worden. Als je juist handelt, kun je genaaid worden en dat is naar mening niet eerlijk. We zullen er tijdens de volgende rijdersbriefing over praten.”