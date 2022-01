Het team van Ferrari kende een moeizaam seizoen in 2020 en eindigde dat jaar op de zesde positie in de stand bij de constructeurs. Het afgelopen seizoen bleek de Italiaanse formatie het een stuk beter voor elkaar te hebben en won daardoor uiteindelijk de strijd met McLaren. De Britse renstal finishte in 2020 nog op de derde plek in de eindstand, maar moest deze het afgelopen seizoen afstaan aan Ferrari.

Het duel van 2021 vormde een nieuw hoofdstuk in de rivaliteit tussen de beide teams. In de jaren zeventig vochten James Hunt en Niki Lauda al een bokspartij uit, wat herhaald werd door Ayrton Senna en Alain Prost in 1990. Michael Schumacher en Mika Hakkinen gingen hier een aantal jaren later mee verder, waarna er in 2008 een spannend titelduel plaatsvond tussen Lewis Hamilton en Felipe Massa.

Daniel Ricciardo, die veel moeite had om zich aan te passen aan McLaren, heeft genoten van het geknok met Ferrari en ziet het als een "mooi verhaal" voor de Formule 1. "Het is tof dat het Ferrari betreft", aldus Ricciardo. "Beide teams hebben een aantal moeizame jaren gekend en beide teams behoren tot de grootsten in de Formule 1. Nu keren ze langzaam terug naar de top, terwijl ze samen aan het vechten zijn. Stel dat dit om de eerste plek ging, dat was pas een verhaal voor de fans."

Volgens Ricciardo is het gevecht met Ferrari uiteindelijk wel goed geweest. Volgens de Australiër gaf het McLaren duidelijke doelen voor 2021, helemaal omdat Mercedes en Red Bull Racing buiten bereik waren. "Het is altijd beter om ergens voor te kunnen vechten", vervolgt Ricciardo. "Stel dat we een eenzame strijd voerden op de derde positie, met Red Bull en Mercedes ver voor ons en Ferrari ver achter ons. Dan was het een stuk minder leuk geweest. Ik wil een target hebben. Iets om op te jagen. Wij hebben ons overigens puur op onze eigen dingen gericht en uiteraard geprobeerd hen te verslaan. Voor mij werkt het zo: als de helm opgaat en de lichten uit, dan maakt het mij niet uit welke kleur de auto heeft. Als je denkt dat je ze kan verslaan, dan moet je ze verslaan. Het verandert niet echt hoe ik me gedraag achter het stuur. Voor het team creëert dit doel wellicht iets meer een gevecht. Ik zou niet zeggen dat het voor meer motivatie zorgt, maar je hebt wel elk weekend iets om voor te werken."