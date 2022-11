De teleurstellend presterende Daniel Ricciardo kreeg deze zomer te horen dat McLaren aan het eind van dit seizoen geen plek meer heeft. Oscar Piastri wordt de nieuwe ploegmaat van Lando Norris, de gewezen kopman van de renstal uit Woking. Ricciardo was nog even in beeld bij Alpine, maar al snel was duidelijk dat er geen zitje open zou blijven voor de Aussie. Op zich niet gek voor een coureur die de afgelopen jaren op regelmatige basis ondermaats presteerde, maar Ricciardo ziet zelf nog kansen voor de toekomst. Hij heeft zijn zinnen gezet op een terugkeer in 2024 en staat niet te veel stil bij het feit dat dit zijn laatste F1-weekend is.

“Ik voel me goed”, zegt Ricciardo. “Het voelt mentaal niet alsof het mijn laatste race is in de Formule 1, maar dat zou natuurlijk kunnen. Ik weet dat er geen garanties zijn voor de toekomst, ik wil gewoon genieten. Ik wil niet te emotioneel worden door de vraag of dit de laatste is, maar ik wil er gewoon van genieten en het aanpakken als een gewoon weekend.” Na een aanrijding met Kevin Magnussen in Brazilië kreeg Ricciardo nog een gridstraf van drie plekken, die bij zijn resultaat in de kwalificatie op Yas Marina Circuit opgeteld wordt. “Ik heb een gridstraf, normaal gesproken presteer ik iets beter als ik een straf heb”, grapt Ricciardo. “Ik heb gevraagd om vijf plekken, maar drie is ook goed. We zullen zien.”

Ricciardo werd in de afgelopen weken in verband gebracht met reserverollen bij Mercedes, maar ook bij zijn oude werkgever Red Bull Racing. De kogel is wat dat betreft nog niet door de kerk, zegt Ricciardo. “Dat is nog niet duidelijk. Er is wel vooruitgang wat betreft mijn toekomst, maar er is nog niets bevestigd. We maken stappen, we gaan het zien. Hopelijk zie je mijn mooie gezicht volgend jaar weer op de een of andere manier.”

Ricciardo: “Ben Vettel enorm dankbaar”

Naast Ricciardo zijn er nog drie coureurs die dit weekend afscheid nemen van de Formule 1. Mick Schumacher vertrekt bij Haas en staat volgend jaar niet op de grid. Na drie mooie jaren neemt ook Nicholas Latifi afscheid van zijn plek bij Williams in de koningsklasse. Maar Sebastian Vettel is de coureur die het meest in de spotlights staat. De viervoudig wereldkampioen start dit weekend voor de 299ste en laatste keer in de Formule 1.

“Sinds Seb zijn afscheid aangekondigd heeft, heb ik, en ik denk wij allemaal, veel vragen gehad”, zegt Ricciardo. “Ik kan alleen maar goede dingen over hem zeggen. Als persoon kan ik niet lovend genoeg over hem zijn. Op persoonlijk niveau heeft hij sommige dingen gedaan waar ik hem enorm dankbaar voor ben. Hij is echt een zorgzaam persoon in de sport, maar hij bekommert zich ook om coureurs. We zijn elkaars concurrenten, maar hij ziet dat los van wie je bent als persoon. Hij zorgt voor ons. Ik denk terug aan 2013 toen hij in de tweede helft van het seizoen elke race won. Hij was onverbiddelijk, hij nam geen genoegen met wat dan ook. Hij wilde de concurrentie gewoon verpulveren. Je kon gewoon zien hoe competitief hij is, hij wilde niet alleen winnen. Hij wilde domineren. Dat moet je respecteren.”