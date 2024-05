Na de stroeve start van het Formule 1-seizoen werd de druk op Daniel Ricciardo flink opgevoerd. Er waren zelfs geruchten dat de Australiër op korte termijn moest verbeteren, omdat anders reservecoureur Liam Lawson in zijn RB-zitje terecht zou komen. In Miami laat de ervaren coureur echter zien dat hij uit het juiste racehout gesneden is. Hij kwalificeerde zich als vierde voor de sprintrace en finishte de wedstrijd over negentien ronden ook op die plek. Na afloop spatte de vreugde van de meervoudig Grand Prix-winnaar af. "Elk goed resultaat voelt alsof ik dat nodig had. Het geeft me een blij en krachtig gevoel. Richting de kwalificatie is dit ook goed; we kunnen dit meenemen naar die sessie. Het gevoel is dus goed en ik heb wat mensen de mond kunnen snoeren."

In de sprintrace kreeg Ricciardo de vierde stek zeker niet cadeau. Na de start lag hij zelfs nog even derde, maar die plek moest hij al gauw weer aan de snellere Sergio Pérez laten. Daarna drongen Carlos Sainz en Oscar Piastri de hele race aan, maar door goed verdedigen hield de RB F1-coureur de vierde positie in handen. "Het enige waar ik over nadacht, was hoe ik hen achter me kon houden. En als de banden er op een gegeven moment aan zouden zijn, dan was dat maar zo", aldus de 34-jarige. "Elke ronde dat het me lukte om ze achter mij te houden, was voor mij een steuntje in de rug."

Het geeft Ricciardo veel vertrouwen dat de eerste sessies in Miami zo goed zijn verlopen. "Er komen nog een kwalificatie en een race aan. Ik moet even wat rustiger worden, daar neem ik dertig minuten de tijd voor. Daarna gaan we bezig met een plan voor de kwalificatie", vertelt hij over de aanpak richting die sessie. "We mogen wat aanpassen aan de auto, maar ik denk niet dat we dat gaan doen."

Oorzaak van verbeterde resultaten

Ricciardo kreeg na het moeilijke begin van het jaar in China een nieuw chassis. Hoewel het RB F1 Team geen problemen met het oudere chassis zag, is de coureur daarna wel beter gaan presteren. "In alle eerlijkheid voelde het [na het wisselen van chassis'] direct beter. Ik kreeg een beter gevoel en meer vertrouwen in de auto. Het was niet zo dat ik daarvoor heel ver weg zat, maar ik wist dat er iets niet klopte. Ik kon in sommige bochten niet hetzelfde doen als Yuki", vertelt de rijder. "Ik denk dus dat er echt wat met het chassis was. Het team mag denken van niet, maar ik denk van wel. Tegelijkertijd hebben we hier een nieuwe vloer gekregen, wat ons enorm helpt in de snellere stukken."