Ricciardo gefrustreerd na P17: “Waren veel sneller dan dit”

Zijn resultaat in de kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië frustreert Daniel Ricciardo. Volgens de Australiër zat er namelijk meer snelheid in de AlphaTauri dan zijn zeventiende positie doet vermoeden. “We waren zeker veel sneller dan de tijdenlijst laat zien”, aldus Ricciardo.

Ricciardo reed echter geen foutloze laatste run. “Mijn eerste run was eigenlijk heel goed, maar in mijn laatste run spinde ik bijna in bocht 2”, vervolgt de 34-jarige coureur uit Perth. “Waarschijnlijk had ik mijn banden nog niet voor elkaar. We verloren dus al veel tijd in de eerste sector, waarna ik nog wat momentjes had. In bocht 6, bijvoorbeeld. Ik ga ernaar kijken, maar het is frustrerend. We waren namelijk zeker sneller dan dit. Er zijn een paar dingen die niet hebben gewerkt. Ik ging iets te diep bocht 1 in en daar ging het al mis.”

Ricciardo, die in de laatste race in Mexico als zevende eindigde vanaf de vierde startplek, werd in de kwalificatie op Interlagos nipt verslagen door zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. Het verschil met zijn Japanse collega was slechts zes duizendste van een seconde. Tsunoda liep Q2 eveneens mis: hij kwalificeerde zich één plek voor Ricciardo als zestiende.

