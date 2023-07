Ricciardo: "Geen team begrijpt mij zo goed als Red Bull"

Daniel Ricciardo had dit jaar oorspronkelijk voor McLaren gereden, maar vanwege tegenvallende prestaties werd dat contract eerder ontbonden. De Australiër keerde terug bij Red Bull, waar hij de rol van derde coureur op zich nam. In die rol verrichtte hij veel simulatorwerk, maar in Hongarije mag hij weer met het echte werk aan de slag. Ricciardo is namelijk opgeroepen als vervanger van Nyck de Vries, die na tien races al zijn zitje moest afstaan vanwege een gebrek aan snelheid en vooruitgang, aldus Red Bull-adviseur Helmut Marko.

Ricciardo heeft als derde coureur meer vrije tijd gehad en heeft daarvan genoten. "Dit is een van mijn beste jaren geweest", zegt Ricciardo in gesprek met Crash.net. "Ik heb er eigenlijk erg van genoten. Ik heb dingen kunnen doen die ik niet kon doen in mijn tijd als coureur. Ik liep het risico dat ik deze sport zat zou worden als ik in een situatie was gebleven die voor mij niet zo perfect was. Mensen zien dat. Mijn vrienden en familie zeggen: 'Je ziet er weer blij uit, je straalt weer en je ziet er weer uit als jezelf. En ik voel me weer mijzelf."

Bij McLaren wilde het niet helemaal lukken. Het team en de coureur uit Perth deden er alles aan om de situatie voor beide partijen beter te maken, maar ondanks een zege op Monza wilde het niet lukken. Hij voelde zich wel gesteund door het team uit Woking, maar stelt dat geen enkel team hem zo goed begrijpt als Red Bull. "Bij McLaren was er geen gebrek aan inzet", benadrukt hij. "We probeerden het allemaal uit te zoeken. Uiteindelijk slaagden we daar niet in. Maar het was niet zo dat ze niet probeerden om te helpen."

"Maar geen enkel team heeft me zo begrepen als Red Bull", vervolgt Ricciardo. "Misschien omdat ze me als junior hebben opgeleid en me beter kennen dan alle andere teams en zo lang met mij gewerkt hebben. Ze waren als het ware bij mijn opkomst. Ze kennen me en ik denk dat ze daarom begrijpen wanneer ik op mijn goede plek zit en wat ik nodig heb, de mensen om me heen en zo. Ze snappen het."

Zicht op competitieve rol

Ricciardo gaf meermaals aan dat hij alleen bij een topteam wilde terugkeren, maar gaf voor de aankondiging van AlphaTauri aan dat hij bereid was om voor het zusterteam van Red Bull Racing te rijden. "Ik ben nog steeds hongerig en het voelt niet alsof ik hier klaar ben. Misschien zou ik dit jaar voelen dat ik het niet zo mis, dat ik er niet echt meer zo om geef. Maar dat is wel zo. Ik heb nog steeds een competitieve drang. Het gaat er niet om dat je op de grid staat en een van die twintig jongens bent die kunnen zeggen dat ze Formule 1-coureur zijn."

"De enige manier waarop ik het zou accepteren, zo'n minder competitieve rol, is als er zicht is op een competitievere rol", voegt de teamgenoot van Yuki Tsunoda toe. "Als ik één stap terug moet zetten, wil ik er twee vooruit. Ik wil niet te koppig zijn en dat negeren. Ik weet ook dat er heel, heel weinig zitjes bij topteams beschikbaar zijn. Misschien moet ik die ladder opnieuw beklimmen. Heb ik het gevoel dat ik dat moet doen? Nee. Ik heb het gevoel dat als ik nu voor een topteam zou rijden, ik weer door zou kunnen gaan waar ik gebleven was. Misschien niet zoals 2022, maar daarvoor!"