Het was de bedoeling dat Daniel Ricciardo ook dit jaar nog in de McLaren zou stappen, maar na twee teleurstellende jaren besloten beide partijen om de samenwerking vroegtijdig stop te zetten. Ricciardo keerde vervolgens terug bij Red Bull, waar hij als derde rijder met name testwerk verricht, maar ook regelmatig klaarstaat als reserve bij de Grands Prix.

Ricciardo had zich zijn tijd bij McLaren anders voorgesteld en geeft toe dat hij een aandeel had in de teleurstellende resultaten. "Ik zal altijd enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid nemen", zegt Ricciardo tegen Speedcafe. "Vele jaren lang geloofde ik oprecht dat ik de beste ter wereld was, dus wat de situatie ook was, ik zou het overwinnen. Bij McLaren was dat duidelijk moeilijk voor mij. Ik was me ervan bewust dat ik niet de perfecte coureur was, dat ik zwakheden heb."

Nu hij al een paar maanden niet fulltime bezig is met de Formule 1, heeft Ricciardo de kans gekregen om goed te reflecteren op zijn twee jaren bij McLaren. Hij heeft er geen spijt van, al heeft het hem naar eigen zeggen geen goed gedaan voor zijn zelfvertrouwen. "Ik heb een beetje afstand kunnen nemen en nu ik erop terugkijk, zou ik dingen anders hebben gedaan als ik die tijd weer had, of misschien meer vragen hebben gesteld of iets veeleisender zijn geweest", stelt de Australiër. "Maar je leert van dit soort dingen, dus ik kijk er niet met spijt op terug."

"Dat was een situatie waar ik doorheen ben gekomen", voegt Ricciardo toe. "Toen ik terugkwam bij Red Bull merkte ik dat mijn vertrouwen niet meer was wat het geweest was. Zelfs ik was een beetje verlegen toen ik in de simulator plaatsnam en probeerde te bagatelliseren hoe het zou gaan. Maar naarmate de dag vorderde, hoe meer ik me op mijn gemak voelde en hoe meer het voelde alsof ik weer thuis was in de auto waar ik me oprecht comfortabel in voelde. Laten we zeggen dat het voelde alsof alles na die eerste dag weer was opgeladen."