In Melbourne staat Daniel Ricciardo aan de vooravond van zijn tiende Grand Prix van Australië, een thuisrace die hij altijd gewaardeerd heeft maar waar hij nog nooit op de hoogste trede van het podium stond. Zijn beste resultaat was de derde plaats in 2014, voordat hij gediskwalificeerd werd. Met RB F1 Team weet de Australiër dat zijn kansen op een goed resultaat een stuk kleiner zijn dan in zijn tijd bij Red Bull Racing. "Als alles dit weekend hopelijk soepel verloopt, dan geloof ik dat we in de top-tien kunnen eindigen", zegt Ricciardo tegen The Herald Sun. "Proberen om de eerste punten namens het team te pakken om het balletje te laten rollen. Natuurlijk klinkt de top-tien niet als een heel hoog doel, maar het veld is zo competitief met het gevecht in het middenveld, dat ik al blij zou zijn als ik zondag wat punten pak."

Na het seizoen 2022 was het nog maar de vraag of Ricciardo überhaupt nog een keer zijn thuisrace zou rijden. Zijn avontuur bij McLaren verliep namelijk niet zoals gewenst - ondanks een zege op Monza - en beide partijen besloten de samenwerking vroegtijdig te beëindigen. Het contract van Ricciardo loopt dit jaar af en de Australiër benadert deze editie dan ook alsof het zijn laatste thuisrace is. "Je kunt niet te ver vooruit kijken en voorspellen wat er gaat gebeuren of wat er zou kunnen gebeuren", aldus de coureur uit Perth. "Ik rijd natuurlijk wel weer in andere kleuren, maar ik ben eerlijk gezegd echt blij met waar ik zit. Ik rijd nu met de mentaliteit dat elk weekend telt en ik doe mijn best - hopelijk kunnen de fans dat waarderen."

Ricciardo geeft toe dat hij in 2022 ook al dacht dat de race in Melbourne wel eens zijn laatste kon zijn. "Ik dacht er in 2022 aan, toen het contract met McLaren beëindigd werd. Ik vroeg me toen af: 'Worden de komende races mijn laatste?' Ik had op dat moment een slecht jaar en ik was er niet echt zeker van. Ik dacht: 'Misschien vind ik het niet meer zo leuk als voorheen. Misschien was dit het wel.' Daar heb ik zeker aan gedacht, maar nu ik hier vandaag zit, denk ik dat ik er niet zo over denk. Ik weet zeker dat er misschien niet zoveel jaren meer in zitten. Ik benader het elk jaar een beetje alsof het de laatste kan zijn."