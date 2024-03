Daniel Ricciardo erkent dat hij een betere start van het Formule 1-seizoen 2024 had verwacht, zeker na een aantal goede optredens in de slotfase van vorig jaar. Dat zorgt voor de nodige twijfel bij de achtvoudig racewinnaar. “Ik had niet verwacht dat het seizoen zo zou beginnen. Neem Boedapest vorig jaar. Ik had een dag in de auto gereden en was in de kwalificatie vervolgens sneller dan Yuki. Mijn race was heel erg sterk, zonder enige kennis. En nu heb ik een volledige voorbereiding gedraaid, plus de races van vorig jaar. Ik had echt verwacht dat we sterker uit de startblokken zouden komen.”

Geruchten nemen toe

In zijn thuisrace in Melbourne werd de ervaren Australiër op alle vlakken verslagen door zijn teammakker. Dat leidde al tot de eerste geruchten over een mogelijke vervanging door Liam Lawson, die achter de schermen staat te trappelen om terug te keren in de Formule 1. Naast frustratie zorgt het gebrek aan resultaten ook voor de nodige vraagtekens bij Ricciardo: “Ik begrijp niet waarom het niet gaat. Niet alleen ik, maar meerdere mensen. Het belangrijkste is dat ik op het juiste pad blijf. Het is niet zo dat mijn hoofd volloopt met allemaal onzin of iets dergelijks. Ik laat al die geruchten en afleiding niet toe. Ik voel me echt goed. Helaas zorgen de resultaten er voor dat ik me niet geweldig voel. Diep van binnen voel ik me goed en wil ik gewoon blijven racen. Ik weet zeker dat ik nog wat meer uit mezelf kan halen en ik geloof erin dat we ook nog wat uit de auto kunnen halen."

De goedlachse rijder uit Perth hoopt daarbij op toekomstige updates, die ervoor moeten zorgen dat hij zich prettiger voelt in de VCARB 01. “Het team stelt veel vragen. We hebben in de komende races was nieuwe onderdelen op de auto. Ik verwacht dat het tij daarmee snel keert. En voordat je het weet, presteren we weer geweldig. Ik zeg dat met een knipoog, maar ik geloof daar echt in. Dus hopelijk keren we de boel snel om.”