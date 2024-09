Ricciardo emotioneel: "Wil gewoon nog even van dit moment genieten"

Dat cadeau heeft alles te maken met de opdracht waarmee het RB F1-team Daniel Ricciardo tegen het einde van de Grand Prix na een late pitstop met een paar zachte banden op pad stuurde. Tot dat moment had Lando Norris het extra punt voor de snelste ronde in handen. Om dat punt - mogelijk belangrijk in de titelstrijd tussen Norris en Max Verstappen - bij de Engelsman weg te halen, gaf Red Bull zijn Australische RB F1-coureur de opdracht om op jacht te gaan naar de snelste ronde.

Dat lukte uiteindelijk, maar vanwege zijn achttiende positie op de finishlijn, leverde het Ricciardo geen punt op. Het extra punt wordt alleen uitgedeeld als de snelste ronde wordt gereden door een coureur die in de top-tien eindigt. Ricciardo blijkt daar echter niet mee te zitten, hij had sowieso een beroerde race gehad. "Ja, het was moeilijk. Als je er in Q1 [van de kwalificatie] uitgaat dan heb je een lange dag in het verschiet. Ik probeerde iets met de strategie. Met een safety car zou dat in je voordeel kunnen uitpakken. Maar dat gebeurde niet en dus ging onze strategie door het putje. Uiteindelijk waren we gewoon niet snel genoeg. Yuki [Tsunoda die op P8 was gestart] eindigde ook niet in de punten dus het is wel duidelijk dat we het tempo niet hadden."

Kevin Magnussen, Haas VF-24, Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01, Pierre Gasly, Alpine A524, aan de start Foto door: Steven Tee / Motorsport Images

Om toch nog wat van zijn race te maken en Red Bull te helpen, ging Ricciardo dus voor die snelste raceronde. "Dat helpt Max misschien [bij het seizoenseinde] in Abu Dhabi, dus misschien krijg ik een kerstcadeau als hij met één punt verschil wereldkampioen wordt", lacht de veteraan, om direct daarop emotioneel te worden toen hem werd gevraagd hoe zijn toekomst er uitziet.

Red Bull gebruikt de vier weken tot de volgende race in Austin om de coureurs te evalueren en het lijkt erop dat het afscheid wil nemen van Ricciardo. "Euh, ja. Veel emoties", hakkelt de zichtbaar geraakte coureur uit Perth. "Kijk, ik ben me er van bewust dat het kan gebeuren [dat ik eruit vlieg], maar ik ben ook gewoon uitgeput na deze race. De cockpit is iets, waar ik... waar ik erg aan gehecht ben geraakt in de loop der jaren. Ik wil gewoon nog even van dit moment genieten."