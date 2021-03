Onzekerheid dreef Renault-coureur Ricciardo in de armen van McLaren

Dat vertrek zette kwaad bloed bij Renault-teambaas Cyril Abiteboul, zo is te zien in de Netflix-serie Drive to Survive. De complete vijfde aflevering van de serie – ‘The End of the Affair’ geheten – gaat over de explosieve relatie tussen Abiteboul en Renault enerzijds en Ricciardo anderzijds. Duidelijk is te zien dat het vertrek van Ricciardo tot spanningen leidt in de Renault-garage. Abiteboul is aanvankelijk woedend en praat dagenlang niet met Ricciardo. “Iedereen bij Renault is gefocust op de stabiliteit van het team”, zegt de Franse teambaas in de serie. “We moeten in een positie zijn om voor podiums, overwinningen en daarna kampioenschappen te vechten, maar Daniel heeft aan dat alles een einde gemaakt."

“Wat me het meeste pijn doet, is dat dit niet het langetermijnproject is waar ik dacht dat we voor getekend hadden. Eerlijk gezegd denk ik dat hij een fout maakt”, vervolgt een aangeslagen Abiteboul. “De coureurs met de beste resultaten en de grootste succes waren altijd degenen die in staat waren om hun tijd te nemen en stabiliteit te brengen in hun eigen leven en in hun eigen carrière.”

Ricciardo zelf zit duidelijk ook in zijn maag met de kwestie, zo is te zien. Hij durft Abiteboul nauwelijks onder ogen te komen. “Ik moest weg”, aldus de 31-jarige coureur die in de spiegel keek en zichzelf de vraag stelde of hij bij Renault om overwinningen zou kunnen strijden. “Het doet nog steeds pijn om dit te zeggen, maar de realiteit is ‘nee’. Diep van binnen wist ik dat ik weg moest. Ik moet rekening houden met mijn leeftijd: ik ben 31 jaar. Ik kan het me niet veroorloven om nog meer seizoenen te riskeren. Ik had gewoon het gevoel dat McLaren in een betere positie was dan Renault en dat heeft me tot die beslissing gedreven.”

en dus koos Ricciardo voor McLaren. De overstap werd in mei vorig jaar aangekondigd nadat bekend was geworden dat Carlos Sainz bij de stal uit Woking zou vertrekken om bij Ferrari aan de slag te gaan.