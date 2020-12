Ricciardo bespreekt vele herhalingen crash Grosjean met F1-top

Terwijl de coureurs zich in de pits voorbereidden op de herstart waren op de tv-schermen in de pitboxen veel herhalingen te zien van het ongeluk van Grosjean. Dat stuitte Ricciardo tegen de borst. De F1 heeft echter laten weten dat zij achter haar keuze staat en dat zij de protocollen heeft gevolgd door te wachten op duidelijkheid over de toestand van Grosjean, voordat er herhalingen getoond werden. Wel bood de F1 aan om met Ricciardo in gesprek te gaan en uitleg te geven over haar handelen.

Op dat aanbod ging Ricciardo maar al te graag in, en dus spreekt hij donderdag in Bahrein met het management van de F1 over de situatie. “Er was een aanbod [om te praten] en daar maak ik vandaag gebruik van”, vertelde de Renault-coureur aan de vooravond van de Grand Prix van Sakhir. “Na de race was ik niet alleen een beetje verhit, maar ik moest ook mijn eigen race analyseren dus ik vond het niet het juiste moment. Vandaag ga ik luisteren naar hun beweegredenen en vanaf dat punt zien we het wel. Ik luister daar graag naar en kom graag dingen te weten.”

Vier dagen na zijn uitlatingen is het standpunt van Ricciardo over de vele herhalingen niet veranderd. “Nadat ze het de eerste keer lieten zien en we zagen dat hij eruit was en naar de medical car ging, vond ik het wel genoeg. Ik vond het niet netjes richting zijn familie, maar het werkte ook afleidend.” Door de vele herhalingen leek iedereen volgens Ricciardo een beetje van de leg, en dat hielp niet bij de voorbereidingen op de herstart. Zijn commentaar na de race kon op goedkeuring rekenen van de vrouw van Grosjean. “Ik liep haar tegen het lijf en ze waardeerde mijn opmerkingen. Dat was denk ik de enige bevestiging die ik nodig had.”

Het feit dat de regie wachtte met het tonen van herhalingen totdat zeker was dat Grosjean uit was gestapt is volgens Ricciardo ook niet voldoende. De crash was volgens de Australiër dermate zwaar dat vlak na de crash nog niet met zekerheid te zeggen was dat de uitgestapte rijder ook echt volledig ongedeerd was. “De klap was volgens mij 54G. Ik ben weliswaar geen dokter, maar er kunnen volgens mij later nog interne complicaties optreden waar we nog niets van weten. Het voelde dus alsof er een beetje misbruik van werd gemaakt.”