Ricciardo had contact met Ferrari voor tekenen McLaren-contract

Nadat bekend was geworden dat Sebastian Vettel aan het einde van jaar bij Ferrari vertrekt, werd Daniel Ricciardo als goede kandidaat gezien om de Duitser op te volgen bij het Italiaanse team. De coureur uit Perth werd immers al langer aangemerkt als potentiële Ferrari-coureur en is bovendien een bewezen racewinnaar. Ferrari koos echter voor de diensten van Carlos Sainz Jr. Op dezelfde dag dat de Spanjaard door de Scuderia werd bevestigd als toekomstige teamgenoot van Charles Leclerc, werd Ricciardo aangekondigd door McLaren voor 2021 en verder. Is Ricciardo dan nooit echt in beeld geweest bij Ferrari?

De Renault-rijder zegt dat er wel degelijk contact is geweest, ook recent nog, maar dat daar verder nooit iets uit voort is gekomen. “Er zijn een paar jaar geleden al gesprekken geweest en sindsdien is er altijd contact geweest”, zegt Ricciardo bij CNN. “Dus ja, dat zal ik niet ontkennen. Maar het mag duidelijk zijn dat het verder nooit echt tot iets heeft geleid.”

Waarom het nooit concreet is geworden tussen Ricciardo en Ferrari, zegt de zevenvoudig Grand Prix-winnaar niet te weten. “Dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben daar eigenlijk ook nooit echt diep ingedoken. Iedereen zegt dat we goed bij elkaar zouden passen, vanwege mijn naam en mijn achtergrond [Ricciardo zijn ouders zijn beide van Italiaanse komaf]. Maar ja, ik probeer mij in dit soort situaties niet door emotie te laten leiden.”

Ricciardo snapt de keuze van Ferrari voor Sainz. “Ik begrijp wel waarom Carlos goed bij het team past. Ik ben dus niet echt bezig met de vraag: waarom ben ik het niet geworden? Ik bekijk het nuchter: Carlos heeft een zeer sterk 2019 gehad, dus hij is op dit moment een gewild man. Ik zie wel hoe die twee partijen goed bij elkaar zouden passen.”

Ricciardo zegt dat hij lang heeft nagedacht over zijn overstap naar het McLaren Formule 1-team. “Geen enkele beslissing is klip en klaar. Er was niet een moment waarop ik ineens het licht zag en tegen mezelf zei: ‘Ja, dat is wat ik moet gaan doen’. Er was ook niet iets specifieks wat ik zag bij McLaren wat voor mij de doorslag gaf, net zoals er ook niet iets specifieks was bij Renault, waardoor ik het gevoel had dat ik daar moest vertrekken”, vervolgt Ricciardo. Over de redenen waarom hij een nieuw avontuur bij McLaren heeft verkozen boven een langer verblijf bij Renault, wenst hij - op dit moment - niet dieper in te gaan. “De eerste gesprekken met McLaren vonden al voor 2018 plaats en zijn die al die tijd doorgegaan. Het is geen beslissing die je even snel neemt, maar om beide teams nu met elkaar te vergelijken vind ik niet echt fair.”