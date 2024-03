Ricciardo boos op zichzelf na P14 in kwalificatie Bahrein: "Geen goede ronde"

Bij de testdagen werd RB F1 Team nog getipt als een van de grote verrassingen van 2024, aangezien het sinds eind vorig jaar een nauwere samenwerking met moederteam Red Bull Racing is aangegaan. Zij nemen nu meer onderdelen over van Red Bull, waardoor de concurrentie vreesde dat RB een grote sprong voorwaarts zou maken. Dat bleek in de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein mee te vallen, aangezien geen van beide coureurs Q3 bereikte. Wel had Yuki Tsunoda de betere kwalificatie, aangezien hij de elfde tijd noteerde en Daniel Ricciardo slechts veertiende werd. Het onderlinge verschil was minimaal, maar voor Ricciardo groot genoeg om 'chagrijnig' te zijn.

"Ik ben teleurgesteld dat ik het niet voor elkaar kreeg, aangezien de kwalificatie juist daarvoor bedoeld is", blikt Ricciardo terug. "Je moet het voor elkaar krijgen wanneer het ertoe doet, dus ik ben een beetje boos op mezelf. Ik reed niet slecht, maar ik kwam ook niet over de streep met het gevoel van 'ja, dat was een goede ronde'. Er waren altijd stukken op de baan waar ik wist dat er nog wat tijd te winnen viel, maar ik kreeg het nooit echt voor elkaar. Zelfs al verbeterde ik een klein beetje, zou ik het in de volgende bocht weer verliezen." Wel ziet Ricciardo nog een pluspunt na de kwalificatie. "Yuki was elfde, dus we hebben het gevoel dat als we een geweldige ronde rijden, dat Q3 haalbaar was. Maar anders zitten we denk ik rond de top-twaalf."

Met de veertiende en elfde startplek voor RB ruikt Ricciardo kansen om Bahrein met punten te verlaten. "Ja, ik denk zeker dat we dat nog kunnen", stelt de strijdvaardige 'Honey Badger'. "Alles zit dicht bij elkaar, dus er staat veel op het spel. Als je net die tiende extra hebt in de race om de banden beter te managen, dan kun je zeker meevechten om de punten. We waren niet al te slecht in de long runs, dus er heerst wat optimisme dat we misschien de weg naar voren kunnen inzetten. Het is de eerste race, dus er kan van alles gebeuren. Sommige mensen [die vooraan rijden] kunnen misschien iets te enthousiast worden..."