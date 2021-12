Ricciardo over bizarre slotfase: “De tv kan zoveel drama niet aan”

Daniel Ricciardo was zondag al op een ronde achterstand gereden toen de Grand Prix van Abu Dhabi de slotfase naderde. Nadat een crash van Nicholas Latifi de safety car de baan op had gebracht besliste de wedstrijdleiding eerst dat de coureurs met een ronde achterstand zich niet van hun ronde achterstand mochten ontdoen. Dat besluit werd later weer teruggedraaid door Michael Masi, die het sportief reglement overrulede en besloot om alleen de achterliggers tussen Hamilton en Verstappen er tussenuit te halen om de race daarna met nog één ronde te gaan weer vrij te geven.

Het besluit van Masi leidde na afloop tot woede en een protest van het team van Mercedes. Ook Ricciardo begreep in die omstreden slotfase niet helemaal wat er gaande was: “Ik was behoorlijk in de war”, vertelde de Australiër na afloop onder meer tegen Motorsport.com. “Ik kreeg eerst het bericht dat de achterliggers er niet voorbij mochten gaan. Ik dacht: oké, dat klinkt logisch. Het leek me wel zo eerlijk omdat Lewis zo’n voorsprong had en Max op nieuwe banden reed en zich daarmee nog langs een paar auto’s moest werken als ze de race nog zouden hervatten.”

“Toen zag ik opeens een paar auto’s de safety car inhalen en vroeg ik aan mijn team wat ik moest doen. Ik kreeg te horen dat ik er achter moest blijven, waardoor ik op de eerste rij zat voor die laatste ronde. Ik reed ook op nieuwere zachte banden, dus ik dacht: zal ik ze allebei inhalen? Nee, grapje, ik ben er eerlijk gezegd een beetje sprakeloos van. Ik weet niet wat ik ervan moet denken. Ik moet echt eerst zien hoe het allemaal gelopen is.”

'Net wanneer je denkt dat het niet nóg dramatischer kan'

Uiteindelijk zag Ricciardo het gevecht om de wereldtitel voor zijn neus beslist worden en zag hij net als miljoenen tv-kijkers thuis hoe Max Verstappen ten koste van Lewis Hamilton het kampioenschap veiligstelde: “Net wanneer je denkt dat het seizoen niet nóg dramatischer kan worden, gebeurt er zoiets. Ik weet niet eens of dit wel goed is, want de tv’s van de kijkers thuis exploderen gewoon. Ik denk niet dat een tv zoveel drama aan kan, de hoeveelheid watt van een tv trekt dat niet, ik weet niet, je snapt wel wat ik probeer te zeggen. Het was een hoop.”

“Aan de ene kant wil ik Max feliciteren. Het is zijn eerste wereldtitel en ik ken het team van Red Bull natuurlijk heel erg goed, dus ik ben heel blij voor hem”, feliciteert Ricciardo zijn oude team en teamgenoot. “Maar ik leef tegelijkertijd ook mee met Lewis. Hij had de race echt onder controle, maar soms valt het gewoon niet jouw kant op. De safety car was niet alleen nadelig voor hem, het heeft hem de titel gekost. Ik leef echt met hem mee. Het was een bizar einde van het seizoen.”