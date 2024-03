De kwalificatie voor de Grand Prix van Australië is voor Daniel Ricciardo uitgemond in een grote deceptie. De thuisheld had in de eerste fase een rondetijd genoteerd die goed genoeg was voor een plek in Q2, maar deze werd geschrapt omdat hij de track limits in bocht 5 had overschreden. Hij viel daardoor terug van een plek in Q2 naar P18 in Q1. Zo zat de kwalificatie er al na achttien minuten op voor de RB F1-coureur. "Ik wist op dat moment dat ik meer kerbstone pakte dan normaal", doelt hij in gesprek met onder meer Motorsport.com op zijn moment buiten de baan in bocht 5. "Ik wist dus dat ik wijder ging dan normaal. Maar het grappige is dat ik dat na die bocht al vergeten was, dus ik maakte de ronde af."

Ricciardo kreeg van race-engineer Pierre te horen dat hij fout had gezeten en de cut niet had gehaald. Een baalmoment. Maar wat hij erger vond was dat hij dacht zijn 'beste kwalificatieronde' van het jaar te hebben gereden, terwijl hij in Q1 nooit in de buurt kwam van de tijden van teamgenoot Yuki Tsunoda. "Ik had het gevoel dat ik alles eruit had gehaald. Maar toen ik het terugkeek, was het nog steeds niet goed genoeg in vergelijking met Yuki." Het verschil met de Japanner bezorgde Ricciardo de nodige hoofdbrekens. "Ik ben nog steeds een beetje verbaasd. Ik kwam over de streep en dacht: 'ja, dat was een goede.' Maar het was nog steeds niet zo snel als Tsunoda."

Tsunoda bereikte uiteindelijk Q3 en start de race zondag vanaf P8. Terugkijkend had Ricciardo niet de illusie dat hij – als hij wel door was gegaan naar Q2 – de tijden van de Japanner had kunnen evenaren. "Als ik naar zijn tijd in Q2 kijk, kan ik je nu alvast vertellen dat ik er niet nog eens zeven tienden van een seconde uit had kunnen halen ten opzichte van wat ik in Q1 reed. Je pakt natuurlijk een paar tienden extra aan baanevolutie, maar zes of zeven tienden... Dat zit er niet in."

Andere situatie dan bij McLaren

Ricciardo benadrukte dat de situatie nu wel anders is dan bij McLaren, waar hij ook moeite had om constant sterke prestaties neer te zetten. "Laat ik duidelijk zijn: ik heb vertrouwen in de remmen en de balans. Het is dus niet zoals bij McLaren, waar ik wat onzeker was en dacht 'ik kan de auto hier totaal niet pushen'. Maar ik zie gewoon dat ik in sommige bochten gewoon niet de snelheid kan meenemen."

Vanaf de achttiende startplek weet Ricciardo dat het lastig wordt om een goed resultaat te behalen, al ziet hij nog wel kansen dankzij de bandencompounds die Pirelli heeft meegenomen. "Ik denk dat het een tweestopsrace wordt door de bandenslijtage, dat biedt wat meer kansen als ik iets beter met mijn banden om kan gaan. Hopelijk hebben wat jongens moeite door de slijtage en dat soort dingen en misschien kunnen we dan naar voren rijden. Maar ik ben nog steeds bezig met de rondetijd die in deze auto zit."