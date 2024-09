Einde verhaal Ricciardo? Australiër denkt al aan toekomst buiten F1

Sinds enige tijd wordt er volop gespeculeerd over de rijderskeuze van RB F1, het voormalige AlphaTauri. Waar Yuki Tsunoda eerder dit jaar een nieuw contract afsloot en dus zeker is van een plekje, is er nog onduidelijkheid over wie het tweede stoeltje van het team gaat bezetten. Het senior management van Red Bull en RB wil na de race van dit weekend in Singapore een beslissing nemen over de line-up van 2025. In de wandelgangen wordt er rekening mee gehouden dat Daniel Ricciardo dan zal worden vervangen door Liam Lawson. Er zijn echter ook geruchten dat de talentvolle Nieuw-Zeelander zijn Australische collega al direct na de Grand Prix van Singapore - als de Formule 1 een korte break heeft - zal vervangen.

Gevraagd naar alle speculaties over zijn toekomst, zei Ricciardo in Singapore dat hij geen rekening houdt met een voortijdig vertrek. "Mijn eerste verwachting is volgend jaar, dus dat is waar ik nu sta. Uiteraard kan ik niet al te veel details geven, maar als we het hebben over een contract, verwacht ik een 'ja' of een 'nee' voor 2025", aldus de Australiër die er aan toevoegt dat hij al te lang meeloopt om een eerder afscheid helemaal uit te sluiten. "Ik weet dat er gepraat en gespeculeerd wordt over de rest van het [huidige] seizoen, maar daar ben ik me op dit moment niet van bewust. De beslissing die ik [van het management] verwacht gaat over volgend jaar. Maar er zijn natuurlijk gekke dingen gebeurd in deze sport, dus ik ga hier ook niet te opschepperig en zelfverzekerd staan. We zullen het zien."

Liam Lawson, reservecoureur, Visa Cash App RB F1 Team, met Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Peter Bayer, CEO, RB F1 Team Foto door: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Dat Red Bull al na dit weekend een knoop wil doorhakken, heeft te maken met clausules in het contract van Lawson. Die clausules moeten nog deze maand geactiveerd worden. Gebeurt dat niet dan staat het hem vrij om ergens anders aan de slag te gaan. Dat gegeven alleen al is een indicatie dat Red Bull graag verder wil met Lawson, die vorig jaar al enkele Grands Prix reed als vervanger van de toen geblesseerde Ricciardo.

Mocht de 22-jarige coureur inderdaad Ricciardo vervangen dan betekent dat vrijwel zeker het einde van de F1-carrière van de Australiër. Gevraagd of hij eventueel in een andere raceklasse zou willen uitkomen, zei Ricciardo. "IndyCar maakt me nog steeds bang! Kijk, ik heb er een paar jaar geleden ook al over kunnen nadenken toen ik wist dat ik het seizoen 2023 niet zou starten. Maar ik weet dat ik nog steeds competitief ben en ik weet dat ik nog steeds het vuur in me heb. We zullen zien. Met alle respect voor andere series, ik ben een fan van NASCAR en een heleboel andere vormen van motorsport. Maar omdat ik daar [in F1] ben geweest en het hoogste heb meegemaakt, vraag ik me af of ik echt voldoening haal uit iets anders. En er is ook geen garantie dat ik goed zal zijn als ik iets anders ga doen. Dus, zal dat me bieden wat ik wil? Ik weet het niet."